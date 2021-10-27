第24回自民・佐藤勉氏と立憲の藤岡隆雄氏が互角の戦い　栃木、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、衆院選の県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。1、3、5区では自民の前職、2区では立憲の前職が優位に立っている。4区は2候補者が激戦を繰り広げている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割程度おり、情勢は変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

栃木１区

　自民前職の船田元が他候補を…

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2021衆院選

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