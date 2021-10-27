自民・田村憲久氏が優勢、無党派層も取り込む　三重、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。1区と4区では自民の前職、新顔がそれぞれ他候補を引き離しており、3区では立憲前職が安定した戦いぶりをみせている。立憲前職と自民新顔の対決となった2区では、立憲前職が先行している。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

三重１区

　田村が優勢で、松田と山田は…

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