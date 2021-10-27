岐阜4区、自民・金子氏やや優勢　1区、野田氏は安定　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　31日に投開票される衆院選に向け、朝日新聞社は23、24日、県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に情勢を探った。

　4区では、自民前職の金子がやや優勢で、立憲前職の今井が懸命に追っている。他の選挙区では、いずれも自民の前職が安定した戦いぶりとなっている。

　調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各選挙区の情勢は次の通り。（敬称略）

岐阜１区

　野田が他候補を引き離してい…

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