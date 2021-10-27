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31日に投開票される衆院選について、朝日新聞社は23～24日、県内15選挙区の有権者を対象に、インターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて中盤の情勢を探った。自民が9選挙区で優勢、あるいはやや先行の展開だが、野党4党が競合を避けた影響から3選挙区で接戦となっている。

調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4～5割おり、情勢は変化する可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

愛知１区

熊田が一歩リードし、吉田が…