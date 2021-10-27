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31日投開票の衆院選を前に朝日新聞社は23日と24日、滋賀県内4選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて情勢を探った。4区とも自民候補が優位に立っている。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各区で4～5割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）（鈴木洋和）

1区

大岡が安定した支持を得てい…