自民・大岡氏が安定　国民・斎藤氏は厳しい戦い　滋賀、情勢調査詳報

有料会員記事2021衆院選

鈴木洋和
写真・図版
朝日情勢調査
[PR]

　31日投開票の衆院選を前に朝日新聞社は23日と24日、滋賀県内4選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて情勢を探った。4区とも自民候補が優位に立っている。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各区で4～5割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）（鈴木洋和）

1区

　大岡が安定した支持を得てい…

この記事は有料会員記事です。残り1100文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
2021衆院選

2021衆院選

ニュースや連載、候補者の政策への考え方など選挙情報を多角的にお伝えします。[記事一覧へ]

連載情勢調査　2021衆院選（全61回）

この連載の一覧を見る