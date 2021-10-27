立憲・中島克仁氏と自民・中谷真一氏が再び激戦　山梨、情勢調査詳報

有料会員記事2021衆院選

吉沢龍彦
写真・図版
朝日情勢調査
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　31日投開票の衆院選について、朝日新聞社は23、24日に山梨県内2選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を行い、取材で得た情報とあわせて総合的に選挙戦中盤の情勢を探った。1区では立憲前職と自民前職が接戦を繰り広げ、2区は自民前職が他候補を引き離している。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割近くおり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた両区の情勢は次の通り。（敬称略）

山梨１区

　2017年の前回選挙では約…

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2021衆院選

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