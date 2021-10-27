第19回立憲・安住淳氏と自民の森下千里氏が激しい戦い　宮城、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、県内6小選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて、総合的に中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人で見ると、1、5区で自民と立憲の候補者が激戦を繰り広げている。2区は自民候補がやや先行、3、4、6区では自民が優位に立っている。

　投票態度を明らかにしていない人は3～4割おり、情勢は変化する可能性がある。（敬称略）

1区

　自民前職の土井と立憲前職の…

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2021衆院選

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