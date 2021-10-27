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朝日新聞社は23、24の両日、県内各選挙区の有権者を対象に電話による情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて中盤の情勢を探った。自民は1、2、4、6、7区で先行し、堅調だ。3、8区は自民と立憲民主の候補が激しく競り合っている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各区で3～4割ほどおり、今後情勢が大きく変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は以下の通り。（敬称略）

静岡１区

元法相の上川が安定した戦い…