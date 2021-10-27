新顔対決は自民の上田氏有利、立憲越川氏は苦戦　富山、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　31日に投開票を迎える衆院選について、朝日新聞社は23、24日、県内3小選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査を実施した。取材とあわせて総合的に中盤の情勢を探ったところ、3選挙区とも自民候補が安定した戦いぶりを見せている。ただし、調査時点で態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各選挙区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

富山１区

　田畑が安定した支持を得て…

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2021衆院選

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