石川3区、自民・西田氏優位　立憲・近藤氏激しく追う　情勢調査詳報

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山田健悟
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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、県内の各選挙区の有権者を対象に、インターネット上で調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に情勢を探った。1、2、3区のいずれも自民の公認候補が安定した支持を得ている。

　調査時点では、投票態度を明らかにしていない人が3～5割おり、情勢は変化する可能性もある。

　投票態度を明らかにした人で見た、各選挙区の情勢は次の通り。（敬称略）

石川１区

　小森が支持基盤を固めて優位…

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