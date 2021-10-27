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朝日新聞社は23、24日、県内の各選挙区の有権者を対象に、インターネット上で調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に情勢を探った。1、2、3区のいずれも自民の公認候補が安定した支持を得ている。

調査時点では、投票態度を明らかにしていない人が3～5割おり、情勢は変化する可能性もある。

投票態度を明らかにした人で見た、各選挙区の情勢は次の通り。（敬称略）

石川１区

小森が支持基盤を固めて優位…