第28回東京8区吉田氏と石原氏激戦、18区長島氏・菅氏互角　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　31日投開票の衆院選について、朝日新聞社は23～24日、都内の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に中盤の情勢を分析した。

　全25選挙区のうち、自民は11選挙区で優勢、1選挙区でやや優勢となった。接戦は11選挙区。野党は、立憲民主が優勢とやや優勢が1選挙区ずつあった。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各選挙区で4～5割ほどおり、今後情勢は変わる可能性がある。

　前回2017年の衆院選は、自民が19、公明が1、立憲が4、希望の党が1選挙区でそれぞれ勝利していた。

（候補者名は敬称略）

東京１区

　山田と海江田が互角の激しい…

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