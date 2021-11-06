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第74回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）の小学校部門が6日、埼玉県の所沢市民文化センターミューズで開かれた。同部門は一昨年に新設されたが、昨年はコロナ禍で中止となり2年ぶりの開催。全国から32団体が出場し、7団体は録音審査だった。

11団体が金賞を受け、北上市立黒沢尻北（岩手）が最優秀の埼玉県知事賞に選ばれた。自由曲に日本人作曲の楽曲を歌った団体から選ばれるカワイ出版賞は日南市立吾田（宮崎）に贈られた。

審査結果は次の通り（特別賞を除き、各賞内の並びは演奏順）。

【金賞】黒沢尻北=埼玉県知事賞、吾田=埼玉県教育委員会教育長賞、郡山市立朝日が丘（福島）=所沢市長賞、佐久市立野沢（長野）=所沢市教育委員会教育長賞、札幌市立月寒東・月寒、聖ドミニコ学院（宮城）、船橋市立中野木（千葉）、村山市立楯岡（山形）、那覇市立仲井真、日野市立旭が丘（東京）、宮崎市立小松台

【銀賞】川崎市立坂戸、広島市立牛田、山鹿市立めのだけ（熊本）、出雲市立北陽（島根）、砺波市立出町（富山）、茂木町立茂木（栃木）、朝霞市立朝霞第十（埼玉）、秋田市立広面、土浦市立土浦第二（茨城）、山口市立大殿、徳島市千松

【銅賞】岐阜市立加納、岡山市立津島、堺市立美原西、大村市立旭が丘（長崎）、高知大付属、長崎市立西北、熊本市立帯山西、藤岡市立小野（群馬）、池田学園池田（鹿児島）、亀山市立川崎（三重）