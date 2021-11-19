立憲代表選、4陣営の推薦人は計90人　国会議員の7割固まる

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推薦人名簿などの書類を提出する立憲民主党代表選候補の届け出人ら=2021年11月19日午前10時12分、東京・永田町、内田光撮影
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　19日告示の立憲民主党の代表選で、小川淳也氏と泉健太氏は25人、逢坂誠二氏と西村智奈美氏が20人の推薦人を届け出た。推薦人に名を連ねたのは計90人で、候補者本人を加えれば94人が投票先を明らかにしたかたちだ。

　立憲の国会議員は衆参で計140人。告示の時点で国会議員の7割近くの支持動向が固まった。30日の投開票では、党員や地方議員らの投票を含めて過半数をとる候補がいなければ、上位2人による決選投票が行われる。

　各陣営の推薦人は次の通り（敬称略）。

逢坂誠二氏の推薦人

【衆院】石川香織、大築紅葉、近藤昭一、堤かなめ、道下大樹、山岡達丸柚木道義

【参院】有田芳生、江崎孝、小沢雅仁、勝部賢志、岸真紀子、斎藤嘉隆、田島麻衣子、那谷屋正義、白真勲鉢呂吉雄、水岡俊一、森屋隆、吉田忠智

小川淳也氏の推薦人

【衆院】青柳陽一郎、伊藤俊輔、稲富修二大串博志奥野総一郎、落合貴之、鎌田さゆり、菊田真紀子、源馬謙太郎、近藤和也、桜井周、階猛白石洋一、鈴木庸介、田嶋要手塚仁雄寺田学、中島克仁、中谷一馬、谷田川元湯原俊二

【参院】小西洋之、塩村文夏長浜博行野田国義

泉健太氏の推薦人

【衆院】青山大人、荒井優、井坂信彦、神津健、後藤祐一、佐藤公治、篠原豪、下条みつ、末次精一、末松義規、徳永久志、野間健、福田昭夫馬淵澄夫、森田俊和、山田勝彦、山井和則、吉田統彦

【参院】木戸口英司、古賀之士、田名部匡代、羽田次郎、牧山弘恵、森本真治、横沢高徳

西村智奈美氏の推薦人

【衆院】中川正春、岡本章子、阿部知子、大河原雅子、吉田晴美、小山展弘、菅直人、早稲田夕季、森山浩行、篠原孝、渡辺創、山崎誠

【参院】川田龍平、真山勇一、熊谷裕人、打越さく良、石垣のりこ、杉尾秀哉、石川大我、石橋通宏