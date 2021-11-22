天皇陛下と秋篠宮さま、新嘗祭神嘉殿の儀に臨む 皇室22～28日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は22～28日の予定を発表した。天皇陛下と秋篠宮さまは23日、新嘗祭神嘉殿の儀に臨む（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
11/23（火）
天皇陛下 神嘉殿（新嘗祭神嘉殿の儀）
11/25（木）
天皇陛下 蓮池参集所（賢所勤労奉仕団と面会）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
11/22（月）
秋篠宮さま 赤坂東邸（パラグアイ外務大臣と面会）
佳子さま 赤坂東邸（第4回みどりの「わ」交流のつどい都市の緑三賞表彰式をオンライン視聴）
11/23（火）
秋篠宮さま 神嘉殿（新嘗祭神嘉殿の儀）
11/26（金）
佳子さま 赤坂東邸（日本テニス協会会長らから報告）
秋篠宮さま 宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（外務省国際法局長から説明）
高円宮家
11/22（月）
久子さま 宮邸（海上自衛隊海上幕僚長らと面会）
11/25（木）
久子さま 赤坂区民センター（高円宮杯第73回全日本中学校英語弁論大会決勝予選大会）
11/26（金）
久子さま 有楽町よみうりホール（高円宮杯第73回全日本中学校英語弁論大会決勝大会）