足立区西新井中など6校に金賞 全日本マーチングコン、中学校の部
第34回全日本マーチングコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が21日、大阪市の大阪城ホールで開かれた。中学校の部には全国11支部から選ばれた25団体が出場し、6団体が金賞に輝いた。演奏の模様はインターネットを通じてライブ配信された。同日午後に開演し、25団体が出場する高校以上の部も配信される（http://t.asahi.com/bm2021で当日申し込みもできる）。
審査結果は、次の通り。（各賞内の並びは出演順）
【金賞】
足立区立西新井（東京）
習志野市立第二（千葉）
大阪市立堀江
船橋市立法田（千葉）
高崎市立塚沢（群馬）
【銀賞】
板橋区立赤塚第三（東京）
山口市立小郡
宇治市立東宇治（京都）
遠軽町立遠軽（北海道）
砺波市立庄西（富山）
習志野市立第四（千葉）
浜松市立三方原
広島市立安佐
雲仙市立小浜（長崎）
【銅賞】
北九州市立高須
北九州市立木屋瀬（こやのせ）
河合町立河合第二（奈良）
佐久市立浅間（長野）
高知大付属
姫路市立飾磨（しかま）東（兵庫）
田村市立船引（福島）
仙台市立東仙台
高崎市立箕郷（群馬）
香美市立鏡野（高知）