足立区西新井中など6校に金賞　全日本マーチングコン、中学校の部

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金賞を受賞した足立区立西新井の演奏=大阪城ホール、高野良輔撮影
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　第34回全日本マーチングコンテスト全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が21日、大阪市大阪城ホールで開かれた。中学校の部には全国11支部から選ばれた25団体が出場し、6団体が金賞に輝いた。演奏の模様はインターネットを通じてライブ配信された。同日午後に開演し、25団体が出場する高校以上の部も配信される（http://t.asahi.com/bm2021別ウインドウで開きますで当日申し込みもできる）。

　審査結果は、次の通り。（各賞内の並びは出演順）

　【金賞】

足立区立西新井（東京）

習志野市立第二（千葉）

大阪市立堀江

船橋市立法田（千葉）

高崎市立塚沢（群馬）

西宮市立上甲子園（兵庫）

　【銀賞】

板橋区立赤塚第三（東京）

山口市立小郡

宇治市立東宇治（京都）

遠軽町立遠軽（北海道）

砺波市立庄西（富山）

習志野市立第四（千葉）

浜松市立三方原

広島市立安佐

雲仙市立小浜（長崎）

　【銅賞】

北九州市立高須

北九州市立木屋瀬（こやのせ）

河合町立河合第二（奈良）

佐久市立浅間（長野）

高知大付属

姫路市立飾磨（しかま）東（兵庫）

田村市立船引（福島）

仙台市立東仙台

高崎市立箕郷（群馬）

香美市立鏡野（高知）