全日本小中学生ダンスコンクール全国大会 18チームが金賞に輝く
第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会が23日、東京都渋谷区の国立代々木競技場第二体育館であり、59チームが参加。KUTA DREAMERS（長崎県対馬市立久田小）など18チームが金賞に輝いた。結果は次の通り。
◇小学生・学校参加の部
【金賞】KUTA DREAMERS（長崎県対馬市立久田小）
【銀賞】早良ガールズ（福岡市立早良小）
【銅賞】Sunflower KOWADA（神奈川県茅ケ崎市立小和田小ダンスクラブ6年）
◇小学生・オープン参加の部
【金賞】PODs（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）▼VIVERE♡STELLA（東京都小平市・VIVERE）▼KickAss（埼玉県加須市・Dance School Lux）▼LIBERA（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）▼Wisteria（埼玉県坂戸市・DANCE STUDIO Viola）▼Melodious（さいたま市・studioLABRA）▼ぷるめりあ（さいたま市・studio egg）
【銀賞】R kids Ud（神奈川県平塚市・R kids Ud）▼START☆OUT（大阪府泉大津市・ダンススタジオきらり☆）▼キャンディキッズ（横浜市・キャンディキッズ）▼Sparkle Gem（三重県鈴鹿市・Sparkle☆Gem）▼BLACK★あっぷる（滋賀県栗東市・BLACK★あっぷる）▼DROPS.（埼玉県春日部市・DROPS.）▼Nodus（愛知県知立市・StudioDanceBox）▼RHYTHMIC CLUB（東京都世田谷区・RHYTHMIC CLUB）▼Franz（山口県宇部市・YUKIHIRO LDF）
【銅賞】HumptyDumpty’Ⅱ（沖縄県宜野座村・宜野座GKS）▼STEEZ（東京都世田谷区・STEEZ）▼Pomdoll（金沢市・CHEER DANCE STUDIO uni）▼CHEERLYS（名古屋市・LOICX☆チアダンススクール）▼cotton candy（神戸市・cotton candy）▼ミエルコレス（静岡県掛川市・ミエルコレス）
◇中学生・学校参加の部
【金賞】Change（東京都・江戸川区立葛西三中）▼樟蔭中ダンスクラブ（大阪府東大阪市）▼品川女子学院 Rozeal（東京都品川区）▼港区立御成門中ダンス部（東京都）▼Unite（桐光学園中3年・川崎市）
【銀賞】目黒日本大学中ダンス部（東京都目黒区）▼福岡市立西陵中学校w.c.s.c▼seven colors（秋田県にかほ市立象潟中）▼弥富北中ダンス部（愛知県弥富市）▼荒川区立七中（東京都）▼目黒区立目黒中央中ダンス部（東京都）▼FLAP SHIGA（名古屋市立志賀中）
【銅賞】関西学院中ダンス部（兵庫県西宮市）▼京都文教中ダンス部（京都市）▼SDC（さいたま市立白幡中）▼PUZZLE（福岡市立和白中ダンスサークル）▼高槻市立阿武山中ダンス部（大阪府）
◇中学生・オープン参加の部
【金賞】RAZZLES（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）▼三丸大サーカス（神奈川県茅ケ崎市・B.exciting）▼SPRY（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）▼Moonbow（兵庫県宝塚市・Dance Studio MINT）▼VIOLET（埼玉県坂戸市・DANCE STUDIO Viola）
【銀賞】AKANEcrew（岡山市・ダンススタジオVERTEX）▼NEXT B（福岡市・Pinky＆Candy Drops）▼Jaribu（東京都練馬区・REMIX Dance School）▼Legame（愛知県知立市・StudioDanceBox）▼OOPS！！（東京都町田市・ダンススタジオ ウップス）▼Chroma（大阪府門真市・StudioAS）▼ARTISTA（川崎市・ARTISTA）▼SPARX（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）
【銅賞】DABO Jr.（東京都江戸川区・DANCE ART BOX）▼Vivace（東京都町田市・ダンススタジオ ウップス）▼C☆SDK（東京都板橋区・C☆SDK）▼Nhkyy（長崎県対馬市・パールダンススタジオ）