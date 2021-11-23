全日本小中学生ダンスコンクール全国大会　18チームが金賞に輝く

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学校参加の部の小学生部門で金賞に輝いたKUTA　DREAMERS（長崎県対馬市立久田小学校）=東京都渋谷区の国立代々木競技場第二体育館、北村玲奈撮影
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　第9回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会が23日、東京都渋谷区の国立代々木競技場第二体育館であり、59チームが参加。KUTA　DREAMERS（長崎県対馬市立久田小）など18チームが金賞に輝いた。結果は次の通り。

◇小学生・学校参加の部

　【金賞】KUTA　DREAMERS（長崎県対馬市立久田小）

　【銀賞】早良ガールズ（福岡市立早良小）

　【銅賞】Sunflower　KOWADA（神奈川県茅ケ崎市立小和田小ダンスクラブ6年）

◇小学生・オープン参加の部

　【金賞】PODs（沖縄県浦添市・HOMELAND　OKINAWA）▼VIVERE♡STELLA（東京都小平市・VIVERE）▼KickAss（埼玉県加須市・Dance　School　Lux）▼LIBERA（沖縄県浦添市・HOMELAND　OKINAWA）▼Wisteria（埼玉県坂戸市・DANCE　STUDIO　Viola）▼Melodious（さいたま市・studioLABRA）▼ぷるめりあ（さいたま市・studio egg）

　【銀賞】R　kids　Ud（神奈川県平塚市・R　kids　Ud）▼START☆OUT（大阪府泉大津市・ダンススタジオきらり☆）▼キャンディキッズ（横浜市・キャンディキッズ）▼Sparkle　Gem（三重県鈴鹿市・Sparkle☆Gem）▼BLACK★あっぷる（滋賀県栗東市・BLACK★あっぷる）▼DROPS.（埼玉県春日部市・DROPS.）▼Nodus（愛知県知立市・StudioDanceBox）▼RHYTHMIC　CLUB（東京都世田谷区・RHYTHMIC　CLUB）▼Franz（山口県宇部市・YUKIHIRO LDF）

　【銅賞】HumptyDumpty’Ⅱ（沖縄県宜野座村・宜野座GKS）▼STEEZ（東京都世田谷区・STEEZ）▼Pomdoll（金沢市・CHEER　DANCE　STUDIO　uni）▼CHEERLYS（名古屋市・LOICX☆チアダンススクール）▼cotton　candy（神戸市・cotton　candy）▼ミエルコレス（静岡県掛川市・ミエルコレス）

◇中学生・学校参加の部

　【金賞】Change（東京都江戸川区立葛西三中）▼樟蔭中ダンスクラブ（大阪府東大阪市）▼品川女子学院　Rozeal（東京都品川区）▼港区立御成門中ダンス部（東京都）▼Unite（桐光学園中3年・川崎市）

　【銀賞】目黒日本大学中ダンス部（東京都目黒区）▼福岡市立西陵中学校w.c.s.c▼seven　colors（秋田県にかほ市立象潟中）▼弥富北中ダンス部（愛知県弥富市）▼荒川区立七中（東京都）▼目黒区立目黒中央中ダンス部（東京都）▼FLAP　SHIGA（名古屋市立志賀中）

　【銅賞】関西学院中ダンス部（兵庫県西宮市）▼京都文教中ダンス部（京都市）▼SDC（さいたま市立白幡中）▼PUZZLE（福岡市立和白中ダンスサークル）▼高槻市立阿武山中ダンス部（大阪府）

◇中学生・オープン参加の部

　【金賞】RAZZLES（沖縄県浦添市・HOMELAND　OKINAWA）▼三丸大サーカス（神奈川県茅ケ崎市・B.exciting）▼SPRY（沖縄県浦添市・HOMELAND　OKINAWA）▼Moonbow（兵庫県宝塚市・Dance　Studio　MINT）▼VIOLET（埼玉県坂戸市・DANCE STUDIO Viola）

　【銀賞】AKANEcrew（岡山市・ダンススタジオVERTEX）▼NEXT　B（福岡市・Pinky＆Candy　Drops）▼Jaribu（東京都練馬区・REMIX　Dance　School）▼Legame（愛知県知立市・StudioDanceBox）▼OOPS！！（東京都町田市・ダンススタジオ　ウップス）▼Chroma（大阪府門真市・StudioAS）▼ARTISTA（川崎市・ARTISTA）▼SPARX（沖縄県浦添市・HOMELAND OKINAWA）

　【銅賞】DABO　Jr.（東京都江戸川区・DANCE　ART　BOX）▼Vivace（東京都町田市・ダンススタジオ　ウップス）▼C☆SDK（東京都板橋区・C☆SDK）▼Nhkyy（長崎県対馬市・パールダンススタジオ）