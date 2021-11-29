愛子さま、誕生日を迎え成年皇族に 皇室29日～12月5日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は29日～12月5日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは1日、20歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
12/1（水）
両陛下、愛子さま 御所（愛子さま成年行事）
12/5（日）
両陛下、愛子さま 宮殿など（愛子さま成年行事）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
12/2（木）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（JICA海外協力隊と面会）
12/3（金）
紀子さま 宮邸（令和3年度特別研究員―RPD研究交流会にオンライン参加）
12/5（日）
秋篠宮さま、佳子さま 宮殿（愛子さま成年行事）
常陸宮家
12/5（日）
常陸宮ご夫妻 宮殿（愛子さま成年行事）
三笠宮家
11/29、30（月、火）
信子さま 奈良県（奈良県赤十字大会）
12/1（水）
彬子さま 宮邸（トルコ大使と面会）
12/2（木）
彬子さま 宮邸（赴任ケニア大使夫妻と面会）
12/5（日）
百合子さま、信子さま、彬子さま、瑶子さま 宮殿（愛子さま成年行事）
高円宮家
12/2（木）
久子さま 宮邸（日本AED財団理事長と面会）
12/4、5（土、日）
久子さま 岡山県（第33回「星空の街・あおぞらの街」全国大会）
12/5（日）
久子さま、承子さま 宮殿（愛子さま成年行事）