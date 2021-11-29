愛子さま、誕生日を迎え成年皇族に　皇室29日～12月5日

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天皇、皇后両陛下と長女愛子さま=2020年12月21日午後、赤坂御所、宮内庁提供
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は29日～12月5日の予定を発表した。天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは1日、20歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

12/1（水）

両陛下、愛子さま　御所（愛子さま成年行事）

12/5（日）

両陛下、愛子さま　宮殿など（愛子さま成年行事）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

12/2（木）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（JICA海外協力隊と面会）

12/3（金）

紀子さま　宮邸（令和3年度特別研究員―RPD研究交流会にオンライン参加）

12/5（日）

秋篠宮さま、佳子さま　宮殿（愛子さま成年行事）

常陸宮家

12/5（日）

常陸宮ご夫妻　宮殿（愛子さま成年行事）

三笠宮家

11/29、30（月、火）

信子さま　奈良県（奈良県赤十字大会）

12/1（水）

彬子さま　宮邸（トルコ大使と面会）

12/2（木）

彬子さま　宮邸（赴任ケニア大使夫妻と面会）

12/5（日）

百合子さま、信子さま、彬子さま、瑶子さま　宮殿（愛子さま成年行事）

高円宮家

12/2（木）

久子さま　宮邸（日本AED財団理事長と面会）

12/4、5（土、日）

久子さま　岡山県（第33回「星空の街・あおぞらの街」全国大会）

12/5（日）

久子さま、承子さま　宮殿（愛子さま成年行事）