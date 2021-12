ルイ・ヴィトン(LV)のメンズ部門と自身のブランド、オフ・ホワイトのデザイナーを務めたヴァージル・アブローさんが先月28日、がんのため41歳で亡くなった。アフリカ系アメリカ人のアブローさんは黒人で初めてフランスの老舗LVのデザイナーに就任し、様々な文化を掛け合わせた服づくりで若者から絶大な支持を得た。

アブローさんの創造の源の一つは、若い頃から大きな影響を受けた日本のポップカルチャーだった。色とりどりのLVのブランドロゴバッグなど、2000年代からLVと協業を重ね、アブローさんと共同展も開いたアーティストの村上隆さん(59)がメールインタビューに応じ、功績や思い出についてつづった。

「はじめまして」ではなかった

――アブローさんとの出会いはいつ、どのようなものでしたか?

17年、MCAシカゴ(シカゴ現代美術館)の僕の個展のオープニングの直前に、キュレーターのマイケル・ダーリングさんが「オフ・ホワイトのデザイナーのヴァージル・アブローだよ」と紹介してくれました。そしたら、ヴァージルが、「Good to see you!(また会えてうれしいです)」って言ったんです。僕は初めてだと思ったので、「Nice to meet you(初めまして)」と言い直したんです。そしたら、「No, Takashi, We’ve met before at your studio in Tokyo!(いいえ、以前東京のあなたのスタジオでお会いしています)」って言ったので、「え! なんで?」って言ったら、「I went there with Kanye(ヒップホップミュージシャンのカニエ・ウェストと一緒に行った)」って言ったんで、「あー! あの時の!」という感じで。

当時のことを思い出すと、初めて出会ったのは、十数年前にカニエが僕の麻布のスタジオに、アルバムジャケットを作るために数日滞在したときに、(当時カニエのアルバムジャケットなどのアートワークを担っていた)ヴァージルが一緒に来ていたんです。「君は誰?」と聞いたら、「大学で建築を勉強してきたインターンです」って、モジモジ言ってました。

キュレーターのダーリングさんが「2年後にこのMCAシカゴで、彼の個展やるんだよ」って。あーそうなんだ!と。「すごい、何やってんの今?」って言ったら「いや、だから、オフ・ホワイトだよ」って。僕、この時、知らなかったんですね、オフ・ホワイトって何か。それで、あーそうなんだ!って言って。

ヴァージル・アブローさん(左)と村上隆さん=2018年、米・ビバリーヒルズのガゴシアン・ギャラリー(C)Virgil Abloh (C)Takashi Murakami 撮影:Billy Farrell & Owen Kolasinski/BFA.com

「RSVP」っていう、カニエがやっていたセレクトショップがあって、うちもそこに商品を卸していたんですけれども、ヴァージルはそこのディレクターでもあったので、「シカゴ来てるんだったら遊びに来てよ!」って言われて、「えーじゃあ行く行く」っていう感じで、その時は終わったんです。

イベントでLVコラボに言及、「うれしかった」

その同じ年の11月に、ロサンゼルスでCOMPLEX CON(アートやポップカルチャーの祭典と位置づけられているイベント)があって、そこにヴァージルもクリエーターとして、トークショーのパネリストで招待されていたんですね。

僕とヴァージルと、藤原ヒロシさんと、あと誰かとでトークショーをやって色々話した時に、ヴァージルが突然、僕とLVとのコラボのことを話してくれたんですね。

「隆とLVのコラボをシカゴのLVストアで見た時、初めてアートってなんだろうっていうのを感じたんだよ」と。「シカゴっていうのはギャラリーとかミュージアムとか、当時はちゃんとなくて、アートを体験する場所が無い時に、LVのブティックで、隆のマルチカラーモノグラムが展示されていて、それ見た時に、なんて自由なんだと感じたんだよ」って言ってくれて。

村上隆さんが手がけたマルチカラーモノグラムのバッグ(C)Louis Vuitton Malletier

もうめちゃくちゃうれしくな…