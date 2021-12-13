天皇陛下、税務職員らと面会　皇室13~19日

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上皇ご夫妻にあいさつするため、仙洞仮御所を訪問する天皇、皇后両陛下=2021年12月9日午後3時12分、東京都港区、山本裕之撮影
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は13～19日の予定を発表した。天皇陛下は17日、財務大臣表彰の国税庁税務職員らと面会する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

12/13（月）

天皇陛下　宮殿（衆議院及び参議院の永年在職表彰議員と面会）

12/17（金）

天皇陛下　宮殿（財務大臣表彰の国税庁税務職員、総務大臣表彰の地方公共団体税務職員、文部科学大臣表彰の教育者表彰被表彰者と面会）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

12/13（月）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（離任ウルグアイ大使夫妻と面会）

12/14（火）

秋篠宮さま　宮邸（日本動物園水族館協会「第69回動物園技術者研究会」にオンライン出席）

12/15（水）

秋篠宮さま、佳子さま　賢所（賢所御神楽の儀）

12/16（木）

秋篠宮さま　宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）

12/17（金）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（赴任クウェート大使夫妻と面会）

常陸宮家

12/15（水）

常陸宮さま　東京芸術劇場（第40回肢体不自由児・者の美術展/デジタル写真展）

三笠宮家

12/15（水）

彬子さま、瑶子さま　賢所（賢所御神楽の儀）

高円宮家

12/14（火）

久子さま　ロイヤルパークホテル（いけばなインターナショナルフェア2021）

12/15（水）

久子さま、承子さま　賢所（賢所御神楽の儀）

12/19（日）

久子さま　国立競技場（天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権大会決勝戦）