天皇陛下、税務職員らと面会 皇室13~19日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は13～19日の予定を発表した。天皇陛下は17日、財務大臣表彰の国税庁税務職員らと面会する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
12/13（月）
天皇陛下 宮殿（衆議院及び参議院の永年在職表彰議員と面会）
12/17（金）
天皇陛下 宮殿（財務大臣表彰の国税庁税務職員、総務大臣表彰の地方公共団体税務職員、文部科学大臣表彰の教育者表彰被表彰者と面会）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
12/13（月）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（離任ウルグアイ大使夫妻と面会）
12/14（火）
秋篠宮さま 宮邸（日本動物園水族館協会「第69回動物園技術者研究会」にオンライン出席）
12/15（水）
秋篠宮さま、佳子さま 賢所（賢所御神楽の儀）
12/16（木）
秋篠宮さま 宮邸（山階鳥類研究所「所員会議」にオンライン出席）
12/17（金）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（赴任クウェート大使夫妻と面会）
常陸宮家
12/15（水）
常陸宮さま 東京芸術劇場（第40回肢体不自由児・者の美術展/デジタル写真展）
三笠宮家
12/15（水）
彬子さま、瑶子さま 賢所（賢所御神楽の儀）
高円宮家
12/14（火）
久子さま ロイヤルパークホテル（いけばなインターナショナルフェア2021）
12/15（水）
久子さま、承子さま 賢所（賢所御神楽の儀）
12/19（日）
久子さま 国立競技場（天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権大会決勝戦）