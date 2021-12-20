上皇さま、米寿に 皇室20～26日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は20～26日の予定を発表した。上皇さまは23日、88歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
12/21（火）
天皇陛下 宮殿（厚生労働大臣表彰の保健文化賞受賞者と面会）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
12/20（月）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（外務省国際法局長から説明）
12/24（金）
秋篠宮さま 日本科学未来館（第65回日本学生科学賞中央表彰式）
12/25（土）
秋篠宮さま、佳子さま 皇霊殿（大正天皇例祭の儀）
三笠宮家
12/24（金）
彬子さま 宮邸（日本ラグビーフットボール協会副会長らと面会）
12/25（土）
彬子さま、瑶子さま 皇霊殿（大正天皇例祭の儀）
12/26（日）
信子さま 講道館（令和3年全日本柔道選手権大会）
12/26、27（日、月）
信子さま 大阪府（日本3B体操協会創立50周年記念全国大会大阪城ホール大会）
高円宮家
12/20（月）
久子さま 宮邸（離任ウルグアイ大使夫妻と面会）
12/21（火）
久子さま ITOCHU SDGs STUDIO（国境なき子どもたち写真展）
12/23（木）
久子さま 宮邸（韓国文化院長らと面会）
12/25（土）
久子さま、承子さま 多摩陵（大正天皇山陵例祭の儀）