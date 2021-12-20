上皇さま、米寿に　皇室20～26日

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上皇ご夫妻=2021年10月4日午後4時、仙洞仮御所、宮内庁提供
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は20～26日の予定を発表した。上皇さまは23日、88歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

12/21（火）

天皇陛下　宮殿（厚生労働大臣表彰の保健文化賞受賞者と面会）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

12/20（月）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（外務省国際法局長から説明）

12/24（金）

秋篠宮さま　日本科学未来館（第65回日本学生科学賞中央表彰式）

12/25（土）

秋篠宮さま、佳子さま　皇霊殿（大正天皇例祭の儀）

三笠宮家

12/24（金）

彬子さま　宮邸（日本ラグビーフットボール協会副会長らと面会）

12/25（土）

彬子さま、瑶子さま　皇霊殿（大正天皇例祭の儀）

12/26（日）

信子さま　講道館（令和3年全日本柔道選手権大会）

12/26、27（日、月）

信子さま　大阪府（日本3B体操協会創立50周年記念全国大会大阪城ホール大会）

高円宮家

12/20（月）

久子さま　宮邸（離任ウルグアイ大使夫妻と面会）

12/21（火）

久子さま　ITOCHU　SDGs　STUDIO（国境なき子どもたち写真展）

12/23（木）

久子さま　宮邸（韓国文化院長らと面会）

12/25（土）

久子さま、承子さま　多摩陵（大正天皇山陵例祭の儀）