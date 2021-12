[PR]

あなたと一緒に、私を連れてって――。ついにこの時が来た。お互いにかけがえのない2人の未来は、この先どうなるのか。

12月22日のカムカムエヴリバディは、悲劇と幸せが同時に描かれた。

この日の舞台は、岡山と大阪を行ったり来たり。安子(上白石萌音)は大阪で、失踪した兄算太(濱田岳)を探す。兄が持ち出したのは、新しい店と家のためのお金。必死に探すが、見つからない。やがて疲れ果て、倒れてしまう。

助けたのは、やはりこの男だった。

勇(村上虹郎)、ではなくロバート(村雨辰剛(たつまさ))。弱り切った安子を介抱し、切り出す。「あなたは十分苦しみました。私と一緒に、アメリカで暮らしましょう」「I love you」

抱きしめられる安子の姿を、窓から見ている少女がいた。

娘のるい(古川凛(りん))だった。母を追いかけ、大阪までたった1人で行ったのだ。

けれど、自分を置いて家を出ると言った母が一緒にいたのは、男だった。

物語終盤、舞台は再び岡山へ。安子は雨の中、ふらつきながら帰ってくる。兄は見つからない。るいが来ていたことも知らない。

そんな安子に、るいは言う。

額の傷、親子の決別

「二度と会いとうねえ」「I hate you」(大嫌い)。前髪をかき上げ、額の大きな傷を見せながら。

放心状態になり、雨の中を歩く安子を見つけたのは、またしてもロバートだ。その胸に倒れかかった安子が言ったのが、「Take me to the United States」(私をアメリカに連れてって)。振り絞るような言葉と慟哭(どうこく)と。劇的なシーンだった。

ラスト、成長したるい(深津絵里)が一瞬だけ登場する。喪服姿。そこに安子の姿はなく――。

不幸と幸福を音楽がつなぐ

安子とるいの悲しみを描いたシーンが際立ったのは、前後のシーンがあまりに幸せに満ちていたからだ。

安子の親友きぬ(小野花梨(かりん))は産気づき、生まれてきた我が子と出会う。喫茶店のマスター定一(世良公則)は、戦争で生き別れた息子と再会する。雪衣(岡田結実)は身ごもる。

親子の決別もあれば、親子の対面もある。真逆の出来事が、交互に描かれていく。NHKによると、安子たちの悲惨さと他の人物の喜びの対比をくっきり浮かび上がらせるよう演出したという。

その間、ルイ・アームストロングのあの名曲が通奏低音として流れる。「On the Sunny Side of the Street」(明るい表通りで)。安子の生きる指針となった曲で、るいの名前の由来でもある。

安子が繰り返し求めた「ひなたの道」は、どこにあったのか。雨に打たれる主人公の涙を見る限り、答えはまだ先にありそうだ。(土井恵里奈)