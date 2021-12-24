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フィギュアスケートの全日本選手権は24日、来年2月の北京五輪代表最終選考会を兼ねて、さいたまスーパーアリーナで第2日がある。

男子ショートプログラム（SP）第4グループでは、前回大会平昌五輪代表組の宇野昌磨（トヨタ自動車）、羽生結弦（ANA）、田中刑事（国際学園）が続けて登場する。五輪初出場を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ・星槎）は最終滑走者より1人前、午後8時36分過ぎに演技する予定。

【男子SPの後半グループ滑走順】

▽第4グループ

午後7時22分 須本光希（関大）

同28分 森口澄士（木下アカデミー）

同35分 宇野昌磨（トヨタ自動車）

同42分 羽生結弦（ANA）

同48分 田中刑事（国際学園）

同55分 山本草太（中京大）

▽最終グループ

午後8時10分 友野一希（セントラルスポーツ）

同16分 三宅星南（関大）

同23分 佐藤駿（フジ・コーポレーション）

同30分 島田高志郎（木下グループ）

同36分 鍵山優真（オリエンタルバイオ・星槎）

同43分 本田ルーカス剛史（木下アカデミー）