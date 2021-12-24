宇野、羽生、田中…前回代表組が連続登場　全日本フィギュア男子SP

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公式練習に臨む羽生結弦=角野貴之撮影
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　フィギュアスケートの全日本選手権は24日、来年2月の北京五輪代表最終選考会を兼ねて、さいたまスーパーアリーナで第2日がある。

　男子ショートプログラム（SP）第4グループでは、前回大会平昌五輪代表組の宇野昌磨トヨタ自動車）、羽生結弦（ANA）、田中刑事（国際学園）が続けて登場する。五輪初出場を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ・星槎）は最終滑走者より1人前、午後8時36分過ぎに演技する予定。

【男子SPの後半グループ滑走順】

　▽第4グループ

午後7時22分　須本光希（関大）

　　　同28分　森口澄士（木下アカデミー）

　　　同35分　宇野昌磨（トヨタ自動車）

　　　同42分　羽生結弦（ANA）

　　　同48分　田中刑事（国際学園）

　　　同55分　山本草太（中京大）

　▽最終グループ

午後8時10分　友野一希（セントラルスポーツ）

　　　同16分　三宅星南（関大）

　　　同23分　佐藤駿（フジ・コーポレーション）

　　　同30分　島田高志郎（木下グループ）

　　　同36分　鍵山優真（オリエンタルバイオ・星槎）

　　　同43分　本田ルーカス剛史（木下アカデミー）

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