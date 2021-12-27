佳子さま、27歳に　皇室27日～1月9日

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「新年祝賀の儀」に臨む天皇、皇后両陛下と皇族方=2021年1月1日午前11時3分、宮殿・松の間
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は27日～1月9日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは29日、27歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

天皇、皇后両陛下、愛子さま

12/27（月）

天皇陛下　宮殿（国会終了につき、衆参両議長からあいさつ）

1/1（土）

両陛下、愛子さま　宮殿など（新年祝賀行事）

1/2（日）

天皇陛下　皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）

1/3（月）

天皇陛下　宮中三殿（元始祭の儀）

1/4（火）

天皇陛下　宮殿（奏事始の儀）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

12/31（金）

佳子さま　神嘉殿前庭（大祓の儀）

1/1（土）

秋篠宮さま、佳子さま、悠仁さま　宮殿など（新年祝賀行事）

1/2（日）

秋篠宮さま、佳子さま　皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）

1/3（月）

秋篠宮さま、佳子さま　宮中三殿（元始祭の儀）

1/6（木）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（赴任オマーン大使夫妻と面会）

1/7（金）

佳子さま　武蔵野陵（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀）

秋篠宮さま　皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀、昭和天皇祭御神楽の儀）

常陸宮家

1/1（土）

常陸宮さま　宮殿（新年祝賀行事）

三笠宮家

1/1（土）

百合子さま、信子さま、彬子さま、瑶子さま　宮殿（新年祝賀行事）

1/2（日）

彬子さま、瑶子さま　皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）

1/1、2（土、日）

信子さま　奈良県（元明天皇山陵千三百年式年祭の儀）

1/3（月）

彬子さま、瑶子さま　宮中三殿（元始祭の儀）

1/4～6（火～木）

瑶子さま　大阪府（第55回全国道場少年剣道大会及び全国道場少年剣道選手権大会）

1/7（金）

彬子さま　国立競技場（ジャパンラグビーリーグワン2022開幕戦）

1/9（日）

彬子さま　国立競技場（第58回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝）

高円宮家

12/27（月）

久子さま　味の素フィールド西が丘（高円宮杯JFA第33回全日本U-15サッカー選手権大会決勝戦）

1/1（土）

久子さま、承子さま　宮殿（新年祝賀行事）

1/2（日）

久子さま、承子さま　皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）

1/3（月）

久子さま、承子さま　宮中三殿（元始祭の儀）