佳子さま、27歳に 皇室27日～1月9日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は27日～1月9日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは29日、27歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
12/27（月）
天皇陛下 宮殿（国会終了につき、衆参両議長からあいさつ）
1/1（土）
両陛下、愛子さま 宮殿など（新年祝賀行事）
1/2（日）
天皇陛下 皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）
1/3（月）
天皇陛下 宮中三殿（元始祭の儀）
1/4（火）
天皇陛下 宮殿（奏事始の儀）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
12/31（金）
佳子さま 神嘉殿前庭（大祓の儀）
1/1（土）
秋篠宮さま、佳子さま、悠仁さま 宮殿など（新年祝賀行事）
1/2（日）
秋篠宮さま、佳子さま 皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）
1/3（月）
秋篠宮さま、佳子さま 宮中三殿（元始祭の儀）
1/6（木）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（赴任オマーン大使夫妻と面会）
1/7（金）
佳子さま 武蔵野陵（昭和天皇祭山陵に奉幣の儀）
秋篠宮さま 皇霊殿（昭和天皇祭皇霊殿の儀、昭和天皇祭御神楽の儀）
常陸宮家
1/1（土）
常陸宮さま 宮殿（新年祝賀行事）
三笠宮家
1/1（土）
百合子さま、信子さま、彬子さま、瑶子さま 宮殿（新年祝賀行事）
1/2（日）
彬子さま、瑶子さま 皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）
1/1、2（土、日）
信子さま 奈良県（元明天皇山陵千三百年式年祭の儀）
1/3（月）
彬子さま、瑶子さま 宮中三殿（元始祭の儀）
1/4～6（火～木）
瑶子さま 大阪府（第55回全国道場少年剣道大会及び全国道場少年剣道選手権大会）
1/7（金）
彬子さま 国立競技場（ジャパンラグビーリーグワン2022開幕戦）
1/9（日）
彬子さま 国立競技場（第58回全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝）
高円宮家
12/27（月）
久子さま 味の素フィールド西が丘（高円宮杯JFA第33回全日本U-15サッカー選手権大会決勝戦）
1/1（土）
久子さま、承子さま 宮殿（新年祝賀行事）
1/2（日）
久子さま、承子さま 皇霊殿（元明天皇千三百年式年祭の儀）
1/3（月）
久子さま、承子さま 宮中三殿（元始祭の儀）