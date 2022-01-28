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河井克行・元法相夫妻が2019年の参院選で買収したとされる広島選挙区の100人に対する検察審査会の議決結果を、朝日新聞がまとめた。議決が「公職選挙法を厳格に守る立場にある」と重く見た地元政治家ら44人については、実名で記した。検審は、公職にあったかどうかや事件後に辞職したかのほか、受領額の多さや返金の有無で線引きしたと議決書で説明している。

地検は議決を受けて再捜査し、改めて処分を決める。

地元政治家らは30人が「起訴相当」

《地元政治家ら100人の議決結果》（議決書や判決などから）

※カッコ内は当時の肩書、★は現在も現職議員、数字は受領額（万円）

●起訴相当=35人（地元政治家30人のほか、選挙スタッフと元国会議員秘書ら5人）

天満祥典（三原市長）150

奥原信也（県議）★200

児玉浩（県議）60

岡崎哲夫（県議）★50

下原康充（県議）★50

砂原克規（県議）★50

宮本新八（県議）★50

佐藤一直（県議）★30

高山博州（県議）★30

平本英司（県議）★30

平本徹（県議）★30

渡辺典子（県議）★10

藤田博之（広島市議）★70

伊藤昭善（広島市議）★50

今田良治（広島市議）★50

沖宗正明（広島市議）★50

海徳裕志（広島市議）★50

谷口修（広島市議）★50

豊島岩白（広島市議）★50

八軒幹夫（広島市議）★50

三宅正明（広島市議）★50

石橋竜史（広島市議）★30

木戸経康（広島市議）★30

木山徳和（広島市議）★30

児玉光禎（広島市議）★30

杉原孝一郎（尾道市議）★30

土井正純（呉市議）★30

胡子雅信（江田島市議）10

藤田俊雄（廿日市市議）10

矢立孝彦（安芸太田町議）★20

●不起訴不当=46人（地元政治家9人のほか、選挙スタッフや後援会関係者ら37人）

小坂真治（安芸太田町長）20

先川和幸（安芸高田市議）★20

水戸真悟（安芸高田市議）10

青原敏治（安芸高田市議、後援会員）10

宮本裕之（北広島町議）★20

繁政秀子（府中町議）30

門田峻徳（元県議）60

川上征矢（元県議）60

森野貴雅（元広島市議）20

●不起訴相当=19人（地元政治家5人のほか、後援会関係者14人）

沖井純（県議）★30

窪田泰久（県議）★30

山下智之（県議）★30

仁井田和之（廿日市市議）20

坂本一彦（元東広島市議）30