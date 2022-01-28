河井事件、「法を厳格に守る立場」の地元政治家ら44人への議決は…
河井克行・元法相夫妻が2019年の参院選で買収したとされる広島選挙区の100人に対する検察審査会の議決結果を、朝日新聞がまとめた。議決が「公職選挙法を厳格に守る立場にある」と重く見た地元政治家ら44人については、実名で記した。検審は、公職にあったかどうかや事件後に辞職したかのほか、受領額の多さや返金の有無で線引きしたと議決書で説明している。
地検は議決を受けて再捜査し、改めて処分を決める。
地元政治家らは30人が「起訴相当」
《地元政治家ら100人の議決結果》（議決書や判決などから）
※カッコ内は当時の肩書、★は現在も現職議員、数字は受領額（万円）
●起訴相当=35人（地元政治家30人のほか、選挙スタッフと元国会議員秘書ら5人）
天満祥典（三原市長）150
奥原信也（県議）★200
児玉浩（県議）60
岡崎哲夫（県議）★50
下原康充（県議）★50
砂原克規（県議）★50
宮本新八（県議）★50
佐藤一直（県議）★30
高山博州（県議）★30
平本英司（県議）★30
平本徹（県議）★30
渡辺典子（県議）★10
藤田博之（広島市議）★70
伊藤昭善（広島市議）★50
今田良治（広島市議）★50
沖宗正明（広島市議）★50
海徳裕志（広島市議）★50
谷口修（広島市議）★50
豊島岩白（広島市議）★50
八軒幹夫（広島市議）★50
三宅正明（広島市議）★50
石橋竜史（広島市議）★30
木戸経康（広島市議）★30
木山徳和（広島市議）★30
児玉光禎（広島市議）★30
杉原孝一郎（尾道市議）★30
土井正純（呉市議）★30
胡子雅信（江田島市議）10
藤田俊雄（廿日市市議）10
矢立孝彦（安芸太田町議）★20
●不起訴不当=46人（地元政治家9人のほか、選挙スタッフや後援会関係者ら37人）
小坂真治（安芸太田町長）20
先川和幸（安芸高田市議）★20
水戸真悟（安芸高田市議）10
青原敏治（安芸高田市議、後援会員）10
宮本裕之（北広島町議）★20
繁政秀子（府中町議）30
門田峻徳（元県議）60
川上征矢（元県議）60
森野貴雅（元広島市議）20
●不起訴相当=19人（地元政治家5人のほか、後援会関係者14人）
沖井純（県議）★30
窪田泰久（県議）★30
山下智之（県議）★30
仁井田和之（廿日市市議）20