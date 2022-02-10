北京オリンピック 2月10日のテレビ放送予定
【NHK】
前10:15 フィギュアスケート「男子シングル・フリー」（前11:54～0:20はEテレ）
後0:20 フィギュアスケート「男子シングル・フリー」（2:39～3:00サブchで放送）
後3:00 スノーボード「男子スノーボードクロス・決勝」
後4:55 スノーボード「女子ハーフパイプ・決勝」録画（5:59～6:45サブchで放送）
夜7:30 フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画
夜10:00 デイリーハイライト
【BS1】
前9:00 リュージュ「2人乗り」録画
前10:00 スノーボード「女子ハーフパイプ・予選」録画▽スノーボード「女子ハーフパイプ・決勝」
後0:00 スノーボード「男子スノーボードクロス・予選」
後1:50 アルペンスキー「男子複合・前半滑降」録画
後3:00 アルペンスキー「男子複合・後半回転」
後5:10 アイスホッケー・男子予選「フィンランド×スロバキア」
夜8:05 クロスカントリー「女子10キロクラシカル」録画
夜8:55 スピードスケート「女子5000メートル」（9:50～11:00 102chで放送）
夜11:00 フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画
深0:10 フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画
【民放地上波】
前9:55 カーリング・女子予選「日本×スウェーデン」 日テレ系
夜7:00 フィギュアスケートハイライト「男子シングル・フリー」録画 TBS系
夜9:00 スピードスケート「女子5000メートル」 TBS系
（予定は変更になることがあります）