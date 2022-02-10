北京オリンピック　2月10日のテレビ放送予定

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【NHK】

前10:15　フィギュアスケート「男子シングル・フリー」（前11:54～0:20はEテレ）

後0:20　フィギュアスケート「男子シングル・フリー」（2:39～3:00サブchで放送）

後3:00　スノーボード「男子スノーボードクロス・決勝」

後4:55　スノーボード「女子ハーフパイプ・決勝」録画（5:59～6:45サブchで放送）

夜7:30　フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画

夜10:00　デイリーハイライト

【BS1】

前9:00　リュージュ「2人乗り」録画

前10:00　スノーボード「女子ハーフパイプ・予選」録画▽スノーボード「女子ハーフパイプ・決勝」

後0:00　スノーボード「男子スノーボードクロス・予選」

後1:50　アルペンスキー「男子複合・前半滑降」録画

後3:00　アルペンスキー「男子複合・後半回転」

後5:10　アイスホッケー・男子予選「フィンランド×スロバキア

夜8:05　クロスカントリー「女子10キロクラシカル」録画

夜8:55　スピードスケート「女子5000メートル」（9:50～11:00 102chで放送）

夜11:00　フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画

深0:10　フィギュアスケート「男子シングル・フリー」録画

【民放地上波

前9:55　カーリング・女子予選「日本×スウェーデン」　日テレ系

夜7:00　フィギュアスケートハイライト「男子シングル・フリー」録画　TBS系

夜9:00　スピードスケート「女子5000メートル」　TBS系

（予定は変更になることがあります）

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