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第48回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、愛知県幸田町の町民会館で開かれた。

小学生、中学校、大学、職場一般の4部門に、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の5県から計66団体が参加。新型コロナウイルス対策のため無観客となり、事前提出された映像付きの音源をもとに審査された。

金賞の団体から浜松市立細江中打楽器六重奏、浜松市立南陽中サクソフォン五重奏、三重大クラリネット四重奏、Nisshin Wind Orchestraクラリネット六重奏（愛知）、松本シビックウインドオーケストラサクソフォン四重奏（長野）が3月19日に山形県である全国大会の代表に選ばれた。各部門の最優秀団体には朝日新聞社賞が贈られた。

12日の結果は次の通り。（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、管打=管打楽器、管弦打=管弦打楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート、ト=トロンボーン。数字は重奏の数）

【小学生】

◆優秀賞

碧南市立棚尾B（管打八、愛知）、鈴鹿市立神戸B（金四、三重）、碧南市立棚尾A（管打八、愛知）、鈴鹿市立神戸A（金四、三重）、各務野さくらマーチングバンド（打四、岐阜）、各務野さくらマーチングバンド（金七、岐阜）=朝日新聞社賞

【中学校】

◆金賞

松本市立梓川（フ三、長野）、◎浜松市立細江（打六）、豊川市立西部（打三、愛知）、豊橋市立吉田方（打三、愛知）、大垣市立西部（木八、岐阜）、◎浜松市立南陽（サ五）=朝日新聞社賞、四日市市立南（木八、三重）、大垣市立東（打八、岐阜）、名古屋市立東星（ク三）、長野市立東北（ク五）

◆銀賞

名古屋市立東星（サ三）、四日市市立南（管打八、三重）、川越町立川越（金七、三重）、信州大教育学部付属長野（フ五、長野）、浜松市立南陽（金八）、多治見市立多治見（木六、岐阜）、長野市立裾花（ク五）、津市立朝陽（打五）、上田市立第四（サ四、長野）、松阪市立久保（木八、三重）、浜松市立富塚（打四）

◆銅賞

各務原市立鵜沼（金六、岐阜）、名古屋市立神丘（管打八）、静岡市立籠上（打五）、池田町立池田（サ四、岐阜）、豊田市立前林（管弦打八、愛知）

【大学】

◆金賞

信州（打七、長野）、静岡（ク六）、◎三重（ク四）=朝日新聞社賞、名古屋商科（金七）、静岡（フ三）

◆銀賞

中部（ク四、愛知）、朝日（打三、岐阜）、朝日（サ四、岐阜）

◆銅賞

三重（フ四）、信州（ト四、長野）

【職場一般】

◆金賞

岐阜ブラスオルケスター（打六）、◎Nisshin Wind Orchestra（ク六、愛知）=朝日新聞社賞、ヤマハ吹奏楽団（打六、静岡）、Honey Horns Ensemble（金八、静岡）、S.L.E.B.（フ四、愛知）、浜松交響吹奏楽団（打三）、アンサンブル・エルンスト（金八、愛知）、◎松本シビックウインドオーケストラ（サ四、長野）、ヤマハ吹奏楽団（ク三、静岡）、東海市吹奏楽団（ク四、愛知）

◆銀賞

リベル（打八、長野）、アンサンブル“コローレ”（フ四、長野）、Nisshin Wind Orchestra（金八、愛知）、サンク・エトワール名古屋（ト八）、白子ウインドシンフォニカ（ク七、三重）、アンサンブル・デ・ラフェイム（サ四、静岡）、豊田楽友協会吹奏楽団（打五、愛知）、上田市民吹奏楽団（木五、長野）

◆銅賞

四日市吹奏楽団（木五、三重）、楽楽嬉音楽隊・岐阜（管打六）、ウインドアンサンブル岐阜（木三）、清水ウィンドオーケストラ（金八、静岡）、四日市吹奏楽団（金四、三重）、岐阜ジュニア吹奏楽団（ク三）