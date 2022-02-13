東海アンサンブルコンテスト高校の部　光ケ丘女子、浜名が全国大会へ

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東海アンサンブルコンテスト高校の部で演奏を審査する審査員たち=愛知県幸田町の町民会館
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　第48回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が13日、愛知県幸田町の町民会館で開かれた。

　高校の部に、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の5県から計26団体が参加。新型コロナウイルス対策のため無観客となり、事前提出された映像付きの音源をもとに審査された。

　最優秀団体に送られる朝日新聞社賞を受賞した光ケ丘女子高（愛知）の木管三重奏と、静岡県立浜名高のサクソフォン六重奏が3月19日に山形県である全国大会の代表に選ばれた。

　13日の結果は次の通り。（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、管打=管打楽器、管弦=管弦楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート。数字は重奏の数）

　◆金賞　

　◎浜名（サ六、静岡）、浜松日体（金八）、小諸（打八、長野）、浜名（金八、静岡）、◎光ケ丘女子（木三、愛知）=朝日新聞社賞、愛工大名電（金五、愛知）、小諸（管弦八、長野）、浜松聖星（ク五）、光ケ丘女子（ク五、愛知）

　◆銀賞　

　白子（金八、三重）、安城学園（打八、愛知）、松商学園（ク四、長野）、浜松聖星（フ七）、皇学館（打八、三重）、安城学園（フ四、愛知）、愛工大名電（打六、愛知）、岐阜北（サ四）、皇学館（木八、三重）、飯田（ク八、長野）、岐阜総合学園（打四）、四日市（木八、三重）

　◆銅賞　

　羽島北（木八、岐阜）、羽島北（打八、岐阜）、相可（打五、三重）、高山西（サ四、岐阜）、長野吉田（サ四）