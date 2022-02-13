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第48回東海アンサンブルコンテスト（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が13日、愛知県幸田町の町民会館で開かれた。

高校の部に、長野、岐阜、静岡、愛知、三重の5県から計26団体が参加。新型コロナウイルス対策のため無観客となり、事前提出された映像付きの音源をもとに審査された。

最優秀団体に送られる朝日新聞社賞を受賞した光ケ丘女子高（愛知）の木管三重奏と、静岡県立浜名高のサクソフォン六重奏が3月19日に山形県である全国大会の代表に選ばれた。

13日の結果は次の通り。（◎は全国大会出場。金=金管、木=木管、管=管楽、打=打楽器、管打=管打楽器、管弦=管弦楽器、サ=サクソフォン、ク=クラリネット、フ=フルート。数字は重奏の数）

◆金賞

◎浜名（サ六、静岡）、浜松日体（金八）、小諸（打八、長野）、浜名（金八、静岡）、◎光ケ丘女子（木三、愛知）=朝日新聞社賞、愛工大名電（金五、愛知）、小諸（管弦八、長野）、浜松聖星（ク五）、光ケ丘女子（ク五、愛知）

◆銀賞

白子（金八、三重）、安城学園（打八、愛知）、松商学園（ク四、長野）、浜松聖星（フ七）、皇学館（打八、三重）、安城学園（フ四、愛知）、愛工大名電（打六、愛知）、岐阜北（サ四）、皇学館（木八、三重）、飯田（ク八、長野）、岐阜総合学園（打四）、四日市（木八、三重）

◆銅賞

羽島北（木八、岐阜）、羽島北（打八、岐阜）、相可（打五、三重）、高山西（サ四、岐阜）、長野吉田（サ四）