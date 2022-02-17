熊本県産アサリ扱う店、県が認証へ 疑いある業者へ立ち入りも強化
外国産アサリが「熊本県産」として大量に出回っていた問題で、熊本県は16日、2カ月間の出荷停止が終わる4月以降の出荷再開を見据え、県産アサリを扱う小売店の認証制度を創設すると発表した。県産アサリの生産・流通の過程で監視を強化し、独自に産地を保証できる仕組みをめざす。
認証制度は、アサリの産地偽装を防ぐ取り組みの一環。県、漁業者、販売事業者らで近く設置する「熊本県産アサリブランド再生協議会」で議論し、具体化する。協議会では県産アサリのブランド力を高める販売促進フェアの開催なども検討。県の担当者は「消費者に安心して熊本生まれ・育ちのアサリを購入してもらえるようにする」と話す。
県は漁業者への支援策も公表した。出荷停止や風評被害で収入が減少した漁業者に、最大600万円を無利子で貸し付ける制度を設ける。漁業者の漁場保全などの活動経費の一部支援や、ハマグリなど風評被害を受けた水産物の販促経費も支援する。
徹底して産地偽装の根絶に取り組むとして、産地偽装の疑いがある事業者への調査態勢の強化も図る。担当課の人員を増やし、生鮮アサリの産地偽装に関する情報を受け付ける「産地偽装110番」に寄せられた情報をもとに、食品表示法に基づく知事権限で立ち入り検査などを進める。
県は16日、これらの費用を盛り込んだ関連事業費1億5100万円など計約90億円を増額する今年度一般会計補正予算案を発表した。（伊藤秀樹）