【会見動画】オミクロン株、今後の対応は？　岸田首相が会見

【ノーカット動画】まん延防止等重点措置などについて記者会見する岸田文雄首相
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取材に応じる岸田文雄首相=2022年2月15日午後7時41分、首相官邸、上田幸一撮影
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　岸田文雄首相が午後7時から、新型コロナウイルスへの今後の対応について、首相官邸で記者会見に臨みます。朝日新聞デジタルで生中継します。