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朝日新聞デジタル
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【会見動画】オミクロン株、今後の対応は？ 岸田首相が会見
2022年2月17日 18時45分
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【ノーカット動画】まん延防止等重点措置などについて記者会見する岸田文雄首相
取材に応じる岸田文雄首相=2022年2月15日午後7時41分、首相官邸、上田幸一撮影
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岸田文雄
首相が午後7時から、
新型コロナウイルス
への今後の対応について、首相官邸で記者会見に臨みます。朝日新聞デジタルで生中継します。
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