天皇陛下、62歳に 皇室21～27日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は21～27日の予定を発表した。天皇陛下は23日、62歳の誕生日を迎える（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
2/23（水）
両陛下、愛子さま 宮殿、御所（天皇誕生日祝賀行事）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
2/21（月）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（JICA海外協力隊とオンライン面会）
紀子さま 宮邸（結核予防会理事長らからオンライン報告）
2/22（火）
秋篠宮さま 赤坂東邸（新任トルコ大使と面会）
2/23（水）
秋篠宮ご夫妻 宮殿（天皇誕生日祝賀行事）
2/24（木）
秋篠宮さま 宮邸（日本動物園水族館協会「第66回水族館技術者研究会」にオンライン出席）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（北京2022パラリンピック冬季競技大会日本代表選手団結団式をオンライン視聴）
2/27（日）
秋篠宮さま 明治記念館（社会福祉法人恩賜財団済生会創立110周年記念式典）
高円宮家
2/21（月）
久子さま 宮邸（離任スペイン大使と面会）
2/22（火）
久子さま 宮邸（新任ルーマニア大使と面会）
2/25（金）
久子さま 帝国ホテル（第29回読売演劇大賞贈賞式）