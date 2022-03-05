4強決まる 朝日アマチュア将棋名人戦全国大会 6日に準決勝、決勝
第44回朝日アマチュア将棋名人戦全国大会（朝日新聞社主催、日本将棋連盟後援、日本アマチュア将棋連盟協力）が5日、東京都港区のチサンホテル浜松町で始まり、4強が決まった。
4強入りしたのは西東北ブロック代表の中川慧梧選手（29）、北部九州ブロック代表の早咲（はやさき）誠和選手（48）、関西ブロック代表の石井紀彦選手（25）、東海ブロック代表の竹川和（やまと）選手（24）。6日に準決勝・決勝・3位決定戦があり、優勝者は横山大樹・朝日アマ名人（31）と6月に三番勝負を戦う。準決勝では中川選手と早咲選手、石井選手と竹川選手が対戦する。8強入りした選手は第16回朝日杯将棋オープン戦（朝日新聞社主催）に出場し、プロと公式戦を戦う。
5日の結果は次の通り。（前者が勝ち、敬称略）
【1回戦】菊地裕太（首都圏）―永森広幸（四国）▽中川慧梧（西東北）―森下裕也（関西）▽福間健太（関西）―小山真央（南東北）▽長岡俊勝（首都圏）―宮越淳（北陸）▽小山怜央（首都圏）―水谷創（東海）▽山下祥（富士）―松本誠（中国）▽慶田義法（関西）―金内辰明（北海道）▽早咲誠和（北部九州）―奥村龍馬（信越）▽大澤啓二（北海道）―岸本裕真（山陰）▽石井紀彦（関西）―本間青磁（首都圏）▽山崎由太郎（北部九州）―遠藤正樹（首都圏）▽磯谷祐維（女性）―久保田貴洋（南部九州）▽銭本幹生（首都圏）―山本健太（四国）▽竹川和（東海）―昆隆志（北東北）▽渡部壮大（首都圏）―中村諒久（あきひさ）（中国）▽中拓海（関西）―三村駿（北関東）
【2回戦】中川―菊地▽福間―長岡▽小山怜―山下▽早咲―慶田▽石井―大澤▽山崎―磯谷▽竹川―銭本▽中―渡部
【準々決勝】中川―福間▽早咲―小山怜▽石井―山崎▽竹川―中