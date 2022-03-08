埼玉県警、経済安全保障の専門係を設置 先端技術の海外流出防ぐため
埼玉県警は7日、春の人事異動（主に18日付発令）を発表した。警察庁関連を含めて計2484人で、前年より25人少ない。
警務課によると、企業が保有する先端技術の海外への流出対策など、経済安全保障を強化するために外事課に専門の係を置く。特殊詐欺対策では、生活安全部と兼任する専従の刑事部参事官を新設するほか、生活安全総務課の特殊詐欺抑止係を4人増員する。また、地域総務課に所属する航空隊を警備課に移管する。
警視正級以上の主な異動は次の通り。（敬称略。氏名は朝日新聞の字体で表記）
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県警人事（3月18日付）
【任警視長】
総務部長（交通部長）岩根忠▽地域部長福島謙治
【警視正】
生活安全部長（警務部参事官兼2方面本部長）広木利信▽交通部長（川口署長）丹下浩之▽刑事部参事官兼生活安全部参事官兼警備部参事官（近畿管区警察局）上條浩一▽警務部参事官兼2方面本部長（刑事部参事官兼生活安全部参事官）山田雅樹▽浦和署長（関東管区警察局）近藤佑一▽大宮署長（九州管区警察局）愛敬進▽川口署長（関東管区警察学校）岩崎茂▽川越署長（関東管区警察局）木村宏志▽警察庁（刑事部参事官兼組織犯罪対策局長兼生活安全部参事官兼警備部参事官）橋本昭文
【任警視正】
さいたま市警察部長兼警務部参事官兼1方面本部長（警備部参事官）相原浩哉▽刑事部参事官兼組織犯罪対策局長兼生活安全部参事官兼警備部参事官（警備部理事官兼公安1課長）佐藤拓也▽関東管区警察局出向（警務部参事官兼警務課長）三浦孝一▽近畿管区警察局出向（刑事部理事官兼組織犯罪対策課長）坂本雅彦▽九州管区警察局出向（総務部理事官兼総務課長）塚本英吉
【退職】
（総務部長）古田土等▽（生活安全部長）近藤勝彦▽（さいたま市警察部長兼警務部参事官兼1方面本部長）風上正樹▽（浦和署長）松本晃彦▽（大宮署長）富岡洋▽（川越署長）小川英規