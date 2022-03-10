ウクライナ支援を受け付けている主な窓口はこちら
ウクライナへの支援を受け付けている主な窓口は次の通りです。寄付の使い道が人道目的のものを掲載しています。
【日本赤十字社】
ゆうちょ銀行
口座番号 00110・2・5606
口座名義 日本赤十字社
通信欄に「ウクライナ人道危機」と記入。
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を通じた振り込みも受け付けている。
https://www.jrc.or.jp/contribute/help/ukraine/
電話 03・3437・7081
【在日ウクライナ大使館】
三菱UFJ銀行 広尾支店（047）
口座番号 普通0972597
口座名義 エンバシーオブウクライナ
https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan/
電話 03・5474・9770
【UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）】
UNHCRの活動を支える日本の公式支援窓口、国連UNHCR協会を通じて寄付ができる。
クレジットカードやコンビニなどから支払い可能。
https://www.japanforunhcr.org/campaign/ukraine
電話 0120・540・732
【ユニセフ（国連児童基金）】
ウクライナの子どもたちや家族のための支援活動などに充てられる。クレジットカードやコンビニなどから支払い可能。
ゆうちょ銀行
口座番号 00190・5・3100
口座名義 公益財団法人 日本ユニセフ協会
https://www.unicef.or.jp/kinkyu/ukraine/
電話 0120・88・1052
【世界食糧計画】
ウクライナ国内、また近隣諸国に避難している人たちへの食糧を支援している。
ホームページ（https://ja.wfp.org/）で受け付けている。