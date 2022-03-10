ウクライナ支援を受け付けている主な窓口はこちら

ウクライナ情勢

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　ウクライナへの支援を受け付けている主な窓口は次の通りです。寄付の使い道が人道目的のものを掲載しています。

日本赤十字社

ゆうちょ銀行

口座番号　00110・2・5606

口座名義　日本赤十字

通信欄に「ウクライナ人道危機」と記入。

　三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を通じた振り込みも受け付けている。

https://www.jrc.or.jp/contribute/help/ukraine/別ウインドウで開きます

電話　03・3437・7081

【在日ウクライナ大使館】

三菱UFJ銀行　広尾支店（047）

口座番号　普通0972597

口座名義　エンバシーオブウクライナ

https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan/別ウインドウで開きます

電話　03・5474・9770

【UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）】

　UNHCRの活動を支える日本の公式支援窓口、国連UNHCR協会を通じて寄付ができる。

クレジットカードやコンビニなどから支払い可能。

https://www.japanforunhcr.org/campaign/ukraine別ウインドウで開きます

電話　0120・540・732

【ユニセフ（国連児童基金）】

　ウクライナの子どもたちや家族のための支援活動などに充てられる。クレジットカードやコンビニなどから支払い可能。

ゆうちょ銀行

口座番号　00190・5・3100

口座名義　公益財団法人　日本ユニセフ協会

https://www.unicef.or.jp/kinkyu/ukraine/別ウインドウで開きます

電話　0120・88・1052

世界食糧計画

　ウクライナ国内、また近隣諸国に避難している人たちへの食糧を支援している。

ホームページ（https://ja.wfp.org/別ウインドウで開きます）で受け付けている。