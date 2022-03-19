中学7団体、職場・一般は6団体が金賞 全日本アンサンブルコン後半
第45回全日本アンサンブルコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が19日、山形市のやまぎん県民ホールで開かれた。後半の中学校の部、職場・一般の部には、全国11支部の代表として、3～8人編成の44団体が出場し、見事なアンサンブルを響かせた。
後半の結果は次の通り（各賞の中での並びは演奏順）。
◇中学校の部
【金賞】玉川学園（東京）、精華町立精華西（京都）、加古川市立中部（兵庫）、佐賀市立城南、鹿児島市立武岡、羽村市立羽村一（東京）、横浜市立田奈
【銀賞】浜松市立細江、仙台市立向陽台、鯖江市中央（福井）、松山市立西、美幌町立北（北海道）、志木市立志木（埼玉）、北上市立上野（岩手）、朝霞市立朝霞一（埼玉）、射水市立新湊（富山）
【銅賞】下松市立下松（山口）、東広島市立松賀（広島）、四国中央市立三島東（愛媛）、習志野市立四（千葉）、浜松市立南陽、東神楽町立東神楽（北海道）
◇職場・一般の部
【金賞】東京隆生吹奏楽団、Clarinet copains（北海道）、アンサンブル・ラフォーリア（長崎）、アルペジオ吹奏楽団（兵庫）、川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団（埼玉）、ソールリジェール吹奏楽団（同）
【銀賞】Blaze Symphonic Brass（佐賀）、Nisshin Wind Orchestra（愛知）、創価学会関西吹奏楽団（大阪）、イルニード・サキソフォンアンサンブル（島根）、フィエスタ・ウィンドシンフォニー（東京）、フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル（千葉）、Ensemble Spinel（北海道）、IBCサクソフォンアンサンブル（福島）、相模原市民吹奏楽団（神奈川）、ウィンドアンサンブル・ソレイユ・ふくい（福井）
【銅賞】下松市吹奏楽団（山口）、パシフィック・ブラス・オルケスタ（岩手）、高松市民吹奏楽団、La・Relu Brass Z（徳島）、富山プレジールウインドオーケストラ、松本シビックウインドオーケストラ（長野）