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「飛鳥美人」などで知られる高松塚古墳（奈良県明日香村）の極彩色壁画（国宝）が見つかって3月21日で50年を迎える。古代史ブームを巻き起こした「世紀の発見」の節目に合わせ、文化庁は村内で壁画を報道陣に公開した。

壁画には、「飛鳥美人」と呼ばれる女子群像など男女16人のほか、中国古代思想の方角の守護神「四神」などが描かれている。

壁画はカビなどによる劣化が判明し、石室を解体した。12年がかりの大修理は2020年3月に終わった。修理完了後、壁画のある作業室内が報道陣に公開されるのは初めて。

間近で見る「飛鳥美人」は黒ずみもあった修理前とは一変。色鮮やかさを取り戻し、他の人物群像とともに飛鳥時代から奈良時代へと移る様子を再び伝える。文化庁は29年度までに、壁画を保存、公開する新施設を村内に整備する方針。（清水謙司）