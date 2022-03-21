第9回世紀の発見から50年、鮮やか「飛鳥美人」 高松塚古墳
清水謙司
「飛鳥美人」などで知られる高松塚古墳（奈良県明日香村）の極彩色壁画（国宝）が見つかって3月21日で50年を迎える。古代史ブームを巻き起こした「世紀の発見」の節目に合わせ、文化庁は村内で壁画を報道陣に公開した。
壁画には、「飛鳥美人」と呼ばれる女子群像など男女16人のほか、中国古代思想の方角の守護神「四神」などが描かれている。
壁画はカビなどによる劣化が判明し、石室を解体した。12年がかりの大修理は2020年3月に終わった。修理完了後、壁画のある作業室内が報道陣に公開されるのは初めて。
間近で見る「飛鳥美人」は黒ずみもあった修理前とは一変。色鮮やかさを取り戻し、他の人物群像とともに飛鳥時代から奈良時代へと移る様子を再び伝える。文化庁は29年度までに、壁画を保存、公開する新施設を村内に整備する方針。（清水謙司）
連載とこしえの飛鳥美人 ～高松塚古墳壁画発見50年～（全20回）
- 第1回高松塚古墳壁画発見50年、日本美術を研究・彬子さまに聞く
2022年3月14日6時00分
- 第2回【写真まとめ】国宝壁画発見から50年 歴史塗り替えた「あの日」
2022年3月14日6時00分
- 第3回「世紀の発見」から50年 高松塚古墳に残る謎
2022年3月14日6時00分
- 第4回「異常な古墳やな」大学生は震えた 20日後、確信に変わった違和感
2022年3月15日6時00分
- 第5回「えらいこっちゃ、絵が…」泥靴で駆け込んだ助教授 その日の高松塚
2022年3月16日6時00分
- 第6回「絶対に失敗するな」 上司の厳命、写真技師は石室に向かった
2022年3月17日18時00分
- 第7回「飛鳥美人」に会える施設、奈良・明日香村に整備 2029年度まで
2022年3月17日20時30分
- 第8回「大ニュースですよ!」 値踏みする上司に、記者は声を上げた
2022年3月18日6時00分
- 第9回（今読んでいる記事）世紀の発見から50年、鮮やか「飛鳥美人」 高松塚古墳
2022年3月21日5時00分
- 第10回高松塚古墳 いつ、誰のもの? 極彩色の壁画から読み解いた
2022年3月21日5時00分