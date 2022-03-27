北海道で最大震度4の地震 十勝地方南部が震源、津波の心配なし
2022年3月27日午前8時15分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定される。この地震による津波の心配はないという。
各地の震度は次の通り。
【震度4】
北海道:浦河町
【震度3】
北海道:様似町、新冠町、新ひだか町、鹿追町、芽室町、幕別町、浦幌町、更別村、大樹町
【震度2】
北海道:えりも町、新得町、足寄町、帯広市、音更町、清水町、池田町、豊頃町、本別町、中札内村、広尾町、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、函館市、三笠市、長沼町、伊達市、室蘭市、登別市、厚真町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、釧路市、標茶町、白糠町、別海町
青森県:むつ市、階上町
【震度1】
北海道:上士幌町、陸別町、士幌町、札幌市中央区、札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市清田区、北広島市、七飯町、鹿部町、森町、夕張市、岩見沢市、美唄市、南幌町、由仁町、栗山町、月形町、壮瞥町、洞爺湖町、苫小牧市、白老町、釧路町、厚岸町、浜中町、鶴居村、石狩市、当別町、新篠津村、福島町、小樽市、余市町、赤井川村、喜茂別町、滝川市、富良野市、南富良野町、占冠村、北見市、置戸町、弟子屈町、中標津町、標津町、根室市
青森県:大間町、風間浦村、佐井村、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、五戸町、南部町、外ケ浜町、藤崎町