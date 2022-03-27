北海道で最大震度4の地震　十勝地方南部が震源、津波の心配なし

写真・図版
各地の主な震度
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　2022年3月27日午前8時15分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。

　気象庁によると、震源の深さは約60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定される。この地震による津波の心配はないという。

　各地の震度は次の通り。

　【震度4】

北海道:浦河町

　【震度3】

北海道:様似町、新冠町新ひだか町、鹿追町、芽室町幕別町、浦幌町、更別村、大樹町

青森県:東通村

　【震度2】

北海道:えりも町、新得町、足寄町帯広市音更町、清水町、池田町、豊頃町、本別町、中札内村、広尾町札幌市北区札幌市東区札幌市白石区、札幌市厚別区江別市千歳市恵庭市函館市三笠市長沼町、伊達市、室蘭市登別市厚真町、安平町、むかわ町、日高町、平取町、釧路市、標茶町白糠町別海町

青森県:むつ市、階上町

　【震度1】

北海道:上士幌町陸別町、士幌町、札幌市中央区、札幌市豊平区札幌市南区、札幌市手稲区、札幌市清田区北広島市七飯町、鹿部町、森町、夕張市岩見沢市美唄市南幌町、由仁町、栗山町、月形町、壮瞥町洞爺湖町苫小牧市白老町釧路町厚岸町浜中町、鶴居村、石狩市当別町、新篠津村、福島町小樽市余市町、赤井川村、喜茂別町、滝川市富良野市南富良野町占冠村北見市置戸町弟子屈町中標津町、標津町、根室市

青森県:大間町、風間浦村、佐井村、八戸市三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、五戸町、南部町、外ケ浜町、藤崎町

岩手県:久慈市盛岡市、軽米町