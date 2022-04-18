発見50年の高松塚古墳壁画、5月に一般公開 キトラ「白虎」も
文化庁は18日、発見から50年を迎えた高松塚古墳（奈良県明日香村）の国宝壁画を5月21～27日、村内の仮設修理施設で一般公開すると発表した。有名な西壁女子群像（飛鳥美人）などを見ることができる。無料だが、事前の申し込みが必要となる。
壁画は1972年3月21日に見つかり、考古学史上「戦後最大の発見」と言われた。今回は飛鳥美人のほか、東壁の女子群像と男子群像、青龍（せいりゅう）、北壁の玄武を公開する。定員は各日約120人。申し込みは今月19日午前10時から。同24日までに事務局ホームページ（http://www.takamatsuzuka-kofun.com）か、往復はがき（当日消印有効）で。問い合わせは事務局（06・6281・3040）へ。
キトラ古墳の国宝壁画で西壁の白虎も、村内の「キトラ古墳壁画体験館 四神（しじん）の館」で一般公開する。公開期間は5月21日～6月19日（6月1、15日は閉室）で定員は各日約250人。
見学は高松塚古墳の壁画と同じく無料で事前申し込みが必要。申し込みは今月19日午前10時から。同24日までに事務局ホームページ（http://www.kitora-kofun.com）か、往復はがき（当日消印有効）で申し込む。問い合わせは事務局（06・6281・3060）へ。（清水謙司）
連載とこしえの飛鳥美人 ～高松塚古墳壁画発見50年～（全20回）
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