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日本高校野球連盟と朝日新聞社は、高校野球の発展や選手の育成に尽くした指導者を表彰する「育成功労賞」の受賞者49人を決め、6日発表した。

作新学院（栃木）の部長を35年以上務めた岩嶋敬一（ひろかず）さん、東京の離島部の高校で四半世紀にわたって指導を続ける天野一道さん、東邦（愛知）の監督として2019年の第91回選抜大会を制した森田泰弘さん、07年の第89回全国高校選手権大会で県立の佐賀北の監督として全国制覇に導いた百崎敏克さんらが受賞した。

対象は軟式を含む野球部の監督か部長を原則として20年以上、務めた指導者。各都道府県高野連の推薦を受けて選出した（北海道、東京は2人ずつ）。今回の受賞者のうち8人を8月15日、阪神甲子園球場へ招待して表彰する予定。

受賞者は次のみなさん。

北海道 前田豊（66、旭川東）、窪田徳明（68、江別）▽青森 横浜寿雄（69、弘前工）▽岩手 菅原司（60、花巻東）▽秋田 尾留川徹（62、仁賀保）▽山形 滝公男（66、山形学院）▽宮城 樋口厚（62、白石）▽福島 住谷義直（67、平商）▽茨城 松田貴（61、多賀）▽栃木 岩嶋敬一（59、作新学院）▽群馬 阿久沢毅（61、勢多農林）▽埼玉 沢田勉（59、越谷西）▽千葉 持丸修一（74、専大松戸）▽東京 天野一道（53、大島海洋国際）、小倉学（68、東京学園）▽神奈川 及川賢（67、平塚学園）▽新潟 若井聡（62、六日町）▽長野 山岸智昭（故人、赤穂）▽山梨 長田敏夫（59、吉田）▽静岡 古殿和彦（57、富士宮西）▽愛知 森田泰弘（63、東邦）▽岐阜 増田純一（59、羽島北）▽三重 城山秀俊（68、志摩）▽富山 森元重光（63、水橋）▽石川 宮崎宏正（61、羽咋）▽福井 牧野朋樹（56、足羽）▽滋賀 奥村英幸（63、八日市）▽京都 市田匡史（61、峰山）▽大阪 北風和樹（60、桜宮）▽兵庫 三牧一雅（65、東洋大姫路）▽奈良 徳田宏司（61、登美ケ丘）▽和歌山 牧野充洋（59、笠田）▽岡山 多田一也（60、倉敷鷲羽）▽広島 杦本慎（66、広島新庄）▽鳥取 浅田真一（49、鳥取西）▽島根 太田充（49、立正大淞南）▽山口 西村悟（65、徳佐）▽香川 畑伸興（65、香川高専詫間）▽徳島 福永禎夫（56、つるぎ）▽愛媛 馬越健治（58、今治南）▽高知 田頭克文（63、高岡）▽福岡 水江亘（61、八幡）▽佐賀 百崎敏克（66、佐賀北）▽長崎 山上純一（61、西海学園）▽熊本 岡本政輝（58、八代工）▽大分 河室聖司（57、大分舞鶴）▽宮崎 井上光由（68、宮崎大宮）▽鹿児島 下京洋一（68、鹿屋農）▽沖縄 国仲吉川（69、沖縄工）（かっこ内は年齢と野球部長または監督として現在もしくは最終在籍の高校）