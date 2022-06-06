秋篠宮ご夫妻、全国ろうあ者大会式典出席へ　皇室6月6日～12日

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第71回全国植樹祭で、クロマツを収穫する天皇陛下=2021年5月30日午後3時3分、東京都港区の赤坂御用地
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は6月6～12日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は11～12日、広島県を訪れ、「第70回全国ろうあ者大会inひろしま」大会式典などに出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

■皇嗣家（秋篠宮ご一家）

天皇、皇后両陛下、愛子さま

6/7（火）　宮殿（新任駐在エクアドル特命全権大使、新任駐在パラオ特命全権大使の信任状捧呈式）

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

6/7（火）

■三笠宮家

秋篠宮ご夫妻　宮邸（地域おこし協力隊とオンラインで面会）

6/11～12（土～日）

秋篠宮ご夫妻　広島県（「第70回全国ろうあ者大会inひろしま」大会式典出席など）

6/12（日）

佳子さま　東京体育館（「第20回記念東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート」出席）

三笠宮家

6/6（月）

百合子さま　三笠宮東邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）

彬子さま、瑶子さま　宮邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）

■高円宮家

百合子さま、彬子さま、瑶子さま　豊島岡墓地（寛仁親王十年式年祭 墓所祭）

6/10（金）

彬子さま　帝国ホテル（日英協会ガラランチ）

6/11～12（土～日）

信子さま　山形県（東沢バラ公園バラまつり2022記念式典出席並びに地方事情視察）

6/11（土）

彬子さま　宮城県（第33回ありのまま生活福祉講座）

高円宮家

6/6（月）

久子さま、承子さま　三笠宮東邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）

久子さま、承子さま　豊島岡墓地（寛仁親王十年式年祭 墓所祭）

久子さま　国立競技場（キリンチャレンジカップ2022「日本代表対ブラジル代表」戦）

6/7（火）

久子さま　海運クラブ（令和4年度日本水難救済会名誉総裁表彰式典）