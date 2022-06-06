秋篠宮ご夫妻、全国ろうあ者大会式典出席へ 皇室6月6日～12日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は6月6～12日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は11～12日、広島県を訪れ、「第70回全国ろうあ者大会inひろしま」大会式典などに出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
■皇嗣家（秋篠宮ご一家）
天皇、皇后両陛下、愛子さま
6/7（火） 宮殿（新任駐在エクアドル特命全権大使、新任駐在パラオ特命全権大使の信任状捧呈式）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
6/7（火）
■三笠宮家
秋篠宮ご夫妻 宮邸（地域おこし協力隊とオンラインで面会）
6/11～12（土～日）
秋篠宮ご夫妻 広島県（「第70回全国ろうあ者大会inひろしま」大会式典出席など）
6/12（日）
佳子さま 東京体育館（「第20回記念東京都障害者ダンス大会ドレミファダンスコンサート」出席）
三笠宮家
6/6（月）
百合子さま 三笠宮東邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）
彬子さま、瑶子さま 宮邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）
■高円宮家
百合子さま、彬子さま、瑶子さま 豊島岡墓地（寛仁親王十年式年祭 墓所祭）
6/10（金）
彬子さま 帝国ホテル（日英協会ガラランチ）
6/11～12（土～日）
信子さま 山形県（東沢バラ公園バラまつり2022記念式典出席並びに地方事情視察）
6/11（土）
彬子さま 宮城県（第33回ありのまま生活福祉講座）
高円宮家
6/6（月）
久子さま、承子さま 三笠宮東邸（寛仁親王十年式年祭 霊舎祭）
久子さま、承子さま 豊島岡墓地（寛仁親王十年式年祭 墓所祭）
久子さま 国立競技場（キリンチャレンジカップ2022「日本代表対ブラジル代表」戦）
6/7（火）
久子さま 海運クラブ（令和4年度日本水難救済会名誉総裁表彰式典）