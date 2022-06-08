49地方大会の日程発表、18日に沖縄が開幕 全国高校野球選手権
第104回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の49代表を決める地方大会の日程が8日、発表された。最も早い開幕は沖縄の18日。次いで25日に北・南北海道と兵庫が始まり、7月16日の福井で全ての大会の試合がスタートする。
日程が順調に進めば、7月17日に沖縄で最初の代表校が決まる。同31日に西東京で決勝があり、全代表が出そろう予定。参加チーム数は、福井の抽選会がある同6日に確定する。
全国選手権大会は8月6日から17日間（休養日3日を含む）の日程で、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開かれる。
第104回全国選手権地方大会
地区名 日程 主な球場 抽選日
北北海道 6/25～7/24 旭川スタルヒン 7/7
南北海道 6/25～7/26 札幌円山 7/7
青森 7/8～7/22 はるか夢 6/24
岩手 7/8～7/22 県営 6/23
秋田 7/8～7/21 こまち 6/23
山形 7/8～7/24 荘銀・日新 6/23
宮城 7/8～7/27 石巻市民 6/24
福島 7/9～7/26 ヨーク開成山 6/21
茨城 7/9～7/26 ノーブルスタ水戸 6/22
栃木 7/8～7/24 宇都宮清原 6/22
群馬 7/9～7/27 上毛新聞敷島 6/16
埼玉 7/8～7/26 県営大宮 6/15
千葉 7/9～7/26 ZOZOマリン 6/23
東東京 7/10～7/30 神宮 6/18
西東京 7/10～7/31 神宮 6/18
神奈川 7/9～7/27 横浜 6/11
新潟 7/9～7/27 ハードオフ 6/23
長野 7/10～7/30 長野オリンピック 6/25
山梨 7/9～7/25 山日YBS 6/23
静岡 7/9～7/28 草薙 6/25
愛知 7/2～7/30 岡崎レッドダイヤモンド 6/18
岐阜 7/9～7/28 長良川 6/25
富山 7/9～7/29 富山市民 6/30
石川 7/8～7/25 県立 6/28
福井 7/16～7/28 県営 7/6
滋賀 7/9～7/28 マイネット皇子山 6/21
京都 7/9～7/27 わかさ京都 6/25
大阪 7/9～7/30 シティ信金スタ 6/23
兵庫 6/25～7/27 ほっともっと神戸 6/14
奈良 7/9～7/28 佐藤薬品 6/24
岡山 7/9～7/25 倉敷マスカット 6/25
広島 7/9～7/26 ぶんちゃんしまなみ 6/24
鳥取 7/9～7/25 ヤマタスポーツパーク 6/24
島根 7/13～7/27 松江市営 6/17
山口 7/9～7/26 山口マツダ西京 6/25
香川 7/9～7/26 レクザム 6/24
徳島 7/9～7/27 むつみ 6/27
愛媛 7/7～7/23 坊っちゃん 6/19
高知 7/9～7/24 県立春野 6/25
福岡 7/3～7/28 北九州市民 6/24
佐賀 7/9～7/24 さがみどりの森 6/16
長崎 7/7～7/27 県営 6/17
熊本 7/9～7/25 リブワーク藤崎台 6/23
大分 7/6～7/23 別大興産 6/15
宮崎 7/9～7/26 サンマリン宮崎 6/24
鹿児島 7/2～7/24 平和リース 6/18
沖縄 6/18～7/17 沖縄セルラー 6/7
（北・南北海道は一番早い地区大会の開始日。7月7日は北・南北海道大会の抽選日。大分は7月2日、静岡は3日、宮城は5日、富山は6日、東西の東京と長野は9日、福井は14日に開会式がある）