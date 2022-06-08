49地方大会の日程発表、18日に沖縄が開幕　全国高校野球選手権

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第103回全国高校野球選手権大会決勝が行われた阪神甲子園球場=2021年8月
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　第104回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の49代表を決める地方大会の日程が8日、発表された。最も早い開幕は沖縄の18日。次いで25日に北・南北海道と兵庫が始まり、7月16日の福井で全ての大会の試合がスタートする。

　日程が順調に進めば、7月17日に沖縄で最初の代表校が決まる。同31日に西東京で決勝があり、全代表が出そろう予定。参加チーム数は、福井の抽選会がある同6日に確定する。

　全国選手権大会は8月6日から17日間（休養日3日を含む）の日程で、兵庫県西宮市阪神甲子園球場で開かれる。

第104回全国選手権地方大会

地区名　日程　主な球場　抽選日

北北海道　6/25～7/24　旭川スタルヒン　7/7

南北海道　6/25～7/26　札幌円山　7/7

青森　7/8～7/22　はるか夢　6/24

岩手　7/8～7/22　県営　6/23

秋田　7/8～7/21　こまち　6/23

山形　7/8～7/24　荘銀・日新　6/23

宮城　7/8～7/27　石巻市民　6/24

福島　7/9～7/26　ヨーク開成山　6/21

茨城　7/9～7/26　ノーブルスタ水戸　6/22

栃木　7/8～7/24　宇都宮清原　6/22

群馬　7/9～7/27　上毛新聞敷島　6/16

埼玉　7/8～7/26　県営大宮　6/15

千葉　7/9～7/26　ZOZOマリン　6/23

東東京　7/10～7/30　神宮　6/18

西東京　7/10～7/31　神宮　6/18

神奈川　7/9～7/27　横浜　6/11

新潟　7/9～7/27　ハードオフ　6/23

長野　7/10～7/30　長野オリンピック　6/25

山梨　7/9～7/25　山日YBS　6/23

静岡　7/9～7/28　草薙　6/25

愛知　7/2～7/30　岡崎レッドダイヤモンド　6/18

岐阜　7/9～7/28　長良川　6/25

三重　7/8～7/27　四日市市霞ケ浦　6/21

富山　7/9～7/29　富山市民　6/30

石川　7/8～7/25　県立　6/28

福井　7/16～7/28　県営　7/6

滋賀　7/9～7/28　マイネット皇子山　6/21

京都　7/9～7/27　わかさ京都　6/25

大阪　7/9～7/30　シティ信金スタ　6/23

兵庫　6/25～7/27　ほっともっと神戸　6/14

奈良　7/9～7/28　佐藤薬品　6/24

和歌山　7/12～7/28　紀三井寺　6/25

岡山　7/9～7/25　倉敷マスカット　6/25

広島　7/9～7/26　ぶんちゃんしまなみ　6/24

鳥取　7/9～7/25　ヤマタスポーツパーク　6/24

島根　7/13～7/27　松江市営　6/17

山口　7/9～7/26　山口マツダ西京　6/25

香川　7/9～7/26　レクザム　6/24

徳島　7/9～7/27　むつみ　6/27

愛媛　7/7～7/23　坊っちゃん　6/19

高知　7/9～7/24　県立春野　6/25

福岡　7/3～7/28　北九州市民　6/24

佐賀　7/9～7/24　さがみどりの森　6/16

長崎　7/7～7/27　県営　6/17

熊本　7/9～7/25　リブワーク藤崎台　6/23

大分　7/6～7/23　別大興産　6/15

宮崎　7/9～7/26　サンマリン宮崎　6/24

鹿児島　7/2～7/24　平和リース　6/18

沖縄　6/18～7/17　沖縄セルラー　6/7

（北・南北海道は一番早い地区大会の開始日。7月7日は北・南北海道大会の抽選日。大分は7月2日、静岡は3日、宮城は5日、富山は6日、東西の東京と長野は9日、福井は14日に開会式がある）