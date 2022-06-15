参院選の日程が22日公示、7月10日投開票に決まった。北海道選挙区（改選数3）には現時点で計12人が立候補を表明している。現有議席は自民党1、立憲民主党2。自民と立憲はそれぞれ2議席獲得を目指し、そこへ他陣営がからむ構図だ。公示が目前に迫り、各陣営は激しい前哨戦を繰り広げている。
北海道選挙区の予想顔ぶれは?
長谷川 岳 ５１ 自現（２） 〈元〉総務副大臣
船橋 利実 ６１ 自新 〈元〉衆院議員
徳永 エリ ６０ 立現（２） 参院環境委員長
石川 知裕 ４８ 立新 〈元〉衆院議員
畠山 和也 ５０ 共新 〈元〉衆院議員
臼木 秀剛 ４１ 国民新 〈元〉衆院議員秘書
石井 良恵 ６１ Ｎ新 〈元〉福祉施設職員
斉藤 忠行 ３０ Ｎ新 政治団体代表
浜田 智 ５９ Ｎ新 政治団体代表
大村小太郎 ３６ 諸新 参政党支部長
沢田 英一 ６９ 諸新 くにもり道代表
森山 佳則 ５５ 諸新 幸福実現党員
（参院の勢力順。敬称略。氏名に続く数字は年齢。丸数字は当選回数）
自民は新顔当選へ注力
自民は現職の長谷川岳氏（5…
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