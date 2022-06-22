北海道選挙区には12人立候補　16年以降で最多　参院選公示

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候補者の第一声に耳を傾ける有権者=2022年6月22日午前10時3分、札幌市中央区、日吉健吾撮影
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　22日公示された参院選で、北海道選挙区（改選数3）には現職2人と新顔10人の計12人が立候補を届け出た。道選挙区の改選数が3となった2016年参院選以降では最多となった。政党別では、自民党2人、立憲民主党2人、共産党1人、国民民主党1人、NHK党3人、諸派3人で、各候補は札幌市内で第一声を上げた。7月10日の投開票日に向けた18日間の選挙戦では、物価高への対策や安全保障、コロナ禍で疲弊した経済の立て直しなどをテーマに、論戦が繰り広げられる。

北海道選挙区の顔ぶれは?

大村小太郎　36　諸新　　参政党支部長

船橋　利実　61　自新　　〈元〉衆院議員

浜田　　智　59　N新　　政治団体代表

斉藤　忠行　30　N新　　政治団体代表

沢田　英一　69　諸新　　くにもり道代表

畠山　和也　50　共新　　〈元〉衆院議員

長谷川　岳　51　自現②　〈元〉総務副大臣

森山　佳則　55　諸新　　幸福実現党

臼木　秀剛　41　国民新　　〈元〉衆院議員秘書

徳永　エリ　60　立現②　参院環境委員長

石川　知裕　49　立新　　〈元〉衆院議員

石井　良恵　61　N新　　〈元〉福祉施設職員

（届け出順。敬称略。氏名に続く数字は年齢。丸数字は当選回数）

　立候補した12人は札幌市内…

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