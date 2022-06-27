佳子さま、日本乳癌学会30周年記念式典へ 皇室6月27日～7月3日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は6月27日～7月3日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは29日、横浜市内で「日本乳癌（がん）学会創立30周年記念式典」に出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
6/28（火）
秋篠宮ご夫妻 赤坂東邸（皇宮警察永年勤続功労者と面会）
6/29（水）
佳子さま 横浜ベイホテル東急（「日本乳癌学会創立30周年記念式典」に出席）
6/30（木）
秋篠宮ご夫妻 京王プラザホテル（「行政相談委員制度60周年記念式典」に出席）
7/1（金）
佳子さま 赤坂東邸（重要無形文化財「鍛金」保持者らから説明）
常陸宮家
6/30（木）
常陸宮さま ホテルオークラ東京（令和4年度全国発明表彰式）
三笠宮家
6/30（木）
瑶子さま 神嘉殿前庭（大祓の儀）
高円宮家
6/29（水）
久子さま 高円宮邸（日本サッカー協会会長らと面会）
7/2（土）
承子さま 東京アメリカンクラブ（米国独立記念日式典）
7/3（日）
久子さま 読売新聞東京本社（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会本部委員英語弁論大会決勝大会）