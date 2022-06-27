佳子さま、日本乳癌学会30周年記念式典へ　皇室6月27日～7月3日

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「第78回日本芸術院授賞式」の会場に到着した天皇、皇后両陛下は、集まった人たちに手を振って応えた=2022年6月20日午前10時25分、東京都台東区の日本芸術院会館、代表撮影
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　天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は6月27日～7月3日の予定を発表した。秋篠宮家の次女佳子さまは29日、横浜市内で「日本乳癌（がん）学会創立30周年記念式典」に出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

6/28（火）

秋篠宮ご夫妻　赤坂東邸（皇宮警察永年勤続功労者と面会）

6/29（水）

佳子さま　横浜ベイホテル東急（「日本乳癌学会創立30周年記念式典」に出席）

6/30（木）

秋篠宮ご夫妻　京王プラザホテル（「行政相談委員制度60周年記念式典」に出席）

7/1（金）

佳子さま　赤坂東邸（重要無形文化財「鍛金」保持者らから説明）

常陸宮家

6/30（木）

常陸宮さま　ホテルオークラ東京（令和4年度全国発明表彰式）

三笠宮家

6/30（木）

瑶子さま　神嘉殿前庭（大祓の儀）

高円宮家

6/29（水）

久子さま　高円宮邸（日本サッカー協会会長らと面会）

7/2（土）

承子さま　東京アメリカンクラブ（米国独立記念日式典）

7/3（日）

久子さま　読売新聞東京本社（高円宮杯第74回全日本中学校英語弁論大会本部委員英語弁論大会決勝大会）