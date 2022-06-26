自民新顔がやや有利、国民現職・足立氏が懸命に追う　大分・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

倉富竜太
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朝日情勢調査　大分の情勢
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　7月10日投開票の参院選を前に、朝日新聞社は22、23の両日、県内の有権者を対象にしてインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に序盤の情勢を探った。

　大分選挙区（改選数1）では…

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