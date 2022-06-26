自民・福岡氏が優勢、立憲・小野氏は苦戦　佐賀・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

長沢幹城
写真・図版
朝日情勢調査
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　7月10日に投開票される参院選で朝日新聞社は今月22、23の両日、佐賀選挙区（改選数1）の有権者を対象にネット調査を実施した。

　取材で得た情報も加味すると…

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