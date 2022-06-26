自民青木氏が優位、野党候補は厳しい戦い　鳥取島根・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

大村治郎
写真・図版
朝日情勢調査　鳥取・島根の情勢
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　朝日新聞社は22、23の両日、参院選鳥取・島根選挙区（改選数1）について、山陰両県の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて序盤の情勢を探った。

　自民現職の青木一彦氏=公明…

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