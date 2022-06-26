自民現職が有利な情勢、無党派層へも浸透　徳島高知・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

今林弘
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朝日情勢調査　徳島・高知の情勢
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　朝日新聞社は22、23の両日、参院選徳島・高知選挙区（改選数1）の有権者を対象に調査を実施し、取材結果と合わせて序盤の選挙情勢を探った。

　自民現職の中西祐介氏（42…

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