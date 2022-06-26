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7月10日投開票の参院選の岡山選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は22、23の両日、インターネット調査会社に委託し、各社の登録モニターのうち選挙区内の有権者を対象に調査した。取材で得た情報も合わせて総合的に選挙戦の序盤情勢を探った。

投票態度を明らかにした人で…