自民現職・小野田氏有力　他候補を引き離す　岡山・序盤情勢調査

有料会員記事参院選2022

吉川喬
写真・図版
朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選の岡山選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は22、23の両日、インターネット調査会社に委託し、各社の登録モニターのうち選挙区内の有権者を対象に調査した。取材で得た情報も合わせて総合的に選挙戦の序盤情勢を探った。

　投票態度を明らかにした人で…

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