自民安定、維新2氏と公明は安定支持得る　共産追う　大阪・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

川田惇史
写真・図版
朝日情勢調査　大阪の情勢
[PR]

　朝日新聞は22、23日、参院選大阪選挙区（改選数4）について、大阪府内の有権者を対象にしたインターネットによる調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に序盤の情勢を探った。

　自民現職の松川るいは安定し…

この記事は有料会員記事です。残り1073文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
あなたにマッチする政党は？

あなたにマッチする政党は？

政策などに関する質問に答えると、あなたの考え方と政党・候補者の一致度が分かります。[記事一覧へ]

連載朝日情勢調査　参院選2022（全40回）

この連載の一覧を見る