自民鶴保氏、安定した支持　共産など引き離される　和歌山・序盤情勢

有料会員記事参院選2022

直井政夫
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朝日情勢調査
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　7月10日投開票の参院選和歌山選挙区（改選数1）について、朝日新聞社は22、23の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査をした。取材で得た情報と合わせて序盤の情勢を探った。

　5選を目指す自民現職の鶴保…

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